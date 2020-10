Veronica Inside maakt boycot Oranje belachelijk: ‘Hou nu je mond, Johan’

Johan Derksen en René van der Gijp hebben maandagavond vol cynisme gereageerd op het boycot dat het Nederlands elftal eind juni instelde wat betreft Veronica Inside. De spelers van Oranje laten zich niet meer interviewen door verslaggevers van de talkshow, in navolging van de opmerking die Derksen in juni maakte over Akwasi. De analisten van VI hadden daar tot nu toe nog nauwelijks iets over gezegd.

Derksen uitte maandagavond stevige kritiek op Virgil van Dijk, die zondag met Liverpool keihard onderuit ging bij Aston Villa (7-2). "Ik heb die wedstrijd helemaal zitten aanschouwen", leidt Derksen in. "Hij heeft geen moment leiding gegeven aan de achterhoede, op het moment dat er wat gebeurde was hij er niet. Hij werd steeds bozer, maar het was zijn schuld. Hij liet íedereen lopen. Hij wordt hier als een soort God neergezet, en als een boegbeeld naar voren geschoven. Als hij wat zegt schopt hij open deuren in, het is allemaal zo voorspelbaar. Ik vind het een zwaar overschatte speler, eerlijk gezegd."

Wilfred Genee maakt vervolgens een opmerking over het boycot dat Oranje mede namens Van Dijk instelde voor Veronica Inside. Van der Gijp haakt daar cynisch op in met: "Dit gaat verkeerd, hou nu je mond dicht, Johan! Je weet: dat boycotje wat wij hadden gekregen, dat kwam bij Van Dijk, Memphis Depay en Georginio Wijnaldum vandaan. En het schijnen drie jongens te zijn die enorm slecht tegen kritiek kunnen. Dus ja, je kan het nog terugnemen. Je kan nu nog zeggen dat het je spijt, Johan." Derksen reageert daarop spottend: "Als ze ons gaan boycotten, is het afgelopen met het programma, hè? Maar nee, ik neem geen woord terug."

Inhakend op het boycot uit Derksen stevige kritiek op de zwarte gemeenschap in Nederland. "Ik heb deze week een gesprek gehad met een hele interessante man (basketbalcoach Ton Boot, red.), en dat ging er eigenlijk over dat dit soort jongens als je enige kritiek op ze hebt… en die hele zwarte gemeenschap… het wordt al gevaarlijk nu, ze zitten thuis al met oortjes, dat wordt morgen bedrijven bellen! Niet meer adverteren!", doelt hij spottend op de rel rond Veronica Inside in juni, toen meerdere adverteerders afhaakten naar aanleiding van Derksens opmerking over Akwasi.

"Maar die hebben altijd hun mond vol van ‘respect’", vervolgt Derksen. "Je moet respect hebben. Maar wij kwamen tot de conclusie: al die mensen zijn hier hartstikke gastvrij in Nederland ontvangen, worden helemaal niet met andere ogen bekeken, maar die hebben totaal geen respect voor Nederlandse tradities. Of het nou Zwarte Piet is, Jan Pieters Zoon Coen, het maakt niet uit. Wij moeten wel respect hebben voor hen, maar respect voor ons bestaat niet. Het is allemaal een soort eenrichtingsverkeer. Blijf je je oren laten hangen zoals veel linkse politieke partijen doen, dan hebben dadelijk helemaal niks meer te zeggen. Mogen we nog één ding doen: respect tonen, respect tonen. En ik doe daar niet aan mee!"