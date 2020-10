Depay gaat ondanks afgerond papierwerk niet naar Barcelona

De overgang van Memphis Depay naar Barcelona is definitief afgeketst. Volgens RMC Sport heeft de grootmacht uit LaLiga een Olympique Lyon laten weten geen poging meer te zullen ondernemen om de aanvaller binnen te halen. Doordat Ousmane Dembélé bij Barcelona blijft, is de komst van Depay niet mogelijk. Olympique Lyon had al het benodigde papierwerk al in orde gemaakt voor de transfer, maar kan de aanvoerder nu toch behouden.

De toekomst van Depay hing samen met die van Dembélé. Door regelgeving in Spanje kan Depay echter alleen worden binnengehaald als Barcelona geld binnenhaalt via uitgaande transfers. De club voldoet niet aan alle voorwaarden die vanuit de Spaanse overheid zijn gesteld bij het toekennen van een financieel steunpakket om overeind te blijven in de coronacrisis. Dat betekent dat Barcelona eerst een speler moet verkopen om een andere speler te kunnen kopen.

Dembélé stond in de belangstelling van Manchester United. Een transfer leek aanstaande nadat hij maandag de training van Barcelona oversloeg. Hij was maandag wel present op het Ciudad Esportiva Joan Gamper van Barcelona, maar vertrok voordat de training daadwerkelijk van start ging. Op de achtergrond voerden Manchester United en Barcelona gesprekken over de voorwaarden voor een transfer. Maar Dembélé heeft zelf besloten niet meer weg te willen gaan.

Volgens journaliste Helena Condis van het Spaanse radiostation Cadena COPE twijfelt de aanvaller weliswaar aan zijn toekomstperspectief in het Camp Nou, maar wil hij voorlopig toch bij Barcelona blijven. Daarom speelt Dembélé, die dit seizoen alleen in de eerste competitiewedstrijd minuten maakte als invaller, minstens tot de winterstop bij Barcelona.