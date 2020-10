Deniz Türüç staat na transfer voor debuut in Champions League

Deniz Türüç maakt een transfer binnen de top van Turkije. Istanbul Basaksehir huurt de middenvelder dit seizoen van Fenerbahçe, zo maakt de regerend kampioen van de Süper Lig wereldkundig via de officiële kanalen. Mogelijk heeft Türüç zijn laatste wedstrijd voor Fenerbahçe al gespeeld, want zijn contract loopt in de zomer van 2021 af.

Türüç maakte een jaar geleden de overstap van Kayserispor naar Fenerbahçe. Hij had toen al 121 duels ervaring in de Süper Lig, maar de verwachtingen bij Fenerbahçe kon hij niet volledig waarmaken. Türüç speelde vorig seizoen 26 competitiewedstrijden voor de topclub uit Istanbul, waarin hij 3 doelpunten maakte.

Dit seizoen kwam hij tot spelen in de eerste drie wedstrijden in de Süper Lig. Tegen Rizespor (1-2 zege) en Galatasaray (0-0) had hij een basisplek, terwijl hij tussendoor inviel tegen Hatayspor (0-0). Bij de meest recente wedstrijd, zaterdagavond tegen Fatih Karagümrük, behoorde hij echter niet tot de selectie.

Volgens berichtgeving uit Turkije zat Türüç niet bij de spelersgroep omdat hij niet voldeed aan de verwachtingen van trainer Erol Bulut. Spelers als Ferdi Kadioglu, Mame Thiam, Enner Valencia en Sinan Gümüs staan hoger op de rangorde van vleugelspelers. Türüç speelde in Nederland voor Go Ahead Eagles, dat hem in 2015 zag vertrekken naar Kayserispor.

Türüç staat na zijn transfer voor zijn debuut in de Champions League. Als kampioen plaatste Istanbul Basaksehir zich direct voor de groepsfase, waarin het aantreedt tegen Paris Saint-Germain, Manchester United en RB Leipzig. Op dinsdag 20 oktober begint de groepsfase voor Istanbul Basaksehir met een uitwedstrijd tegen RB Leipzig.