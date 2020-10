Van de Beek grapt onder Instagram-bericht van Ajax; Klaassen dolt met Blind

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Ajax maakte de terugkeer van Davy Klaassen maandagmiddag officieel. De middenvelder kwam voor minstens elf en maximaal veertien miljoen euro over van Werder Bremen. In Amsterdam neemt hij rugnummer 6 over van Donny van de Beek, die daar enthousiast op reageert via Instagram. Onder de transferaankondiging van Ajax laat hij een speelse reactie achter, evenals oudgediende Lasse Schöne.

Via Twitter heeft Klaassen zelf een dolletje met zijn nieuwe ploeggenoot Daley Blind. Ajax publiceert maandagavond een video waarop te zien is dat Klaassen in de gangen van de Johan Cruijff ArenA een post-it met zijn eigen naam plakt op een ingelijst shirt van Blind dat in 2018 speciaal werd ontworpen voor diens terugkeer. "He's coming home", liet Ajax destijds op de achterkant van het shirt zetten. De boodschap van Klaassen is dat hij nu degene is die terugkeert. Blind reageert enthousiast via Twitter: "About time! Welcome my friend!"