Barcelona kan in actie komen na verkoop Jean-Clair Todibo

Jean-Clair Todibo staat op het punt om Barcelona te verlaten. Transferexpert Fabrizio Romano meldt maandagavond dat de twintigjarige verdediger op weg is naar Benfica. De Catalanen hebben het bod van de Portugezen geaccepteerd, al is het onbekend voor welk bedrag Todibo vertrekt. Door de verkoop van Todibo kan de Spaanse grootmacht in actie komen op de transfermarkt. De pijlen zijn gericht op Manchester City-verdediger Eric García.

Het verhaal is inmiddels bekend: in totaal voldoen 34 van de 42 profclubs niet aan alle voorwaarden die vanuit de Spaanse overheid zijn gesteld bij het toekennen van een financieel steunpakket om overeind te blijven in de coronacrisis. Barcelona is er één van en dat betekent dat de club eerst een speler moet verkopen om een andere speler te kunnen kopen, zolang het maar maximaal een kwart van de binnengekomen transfersom betreft. Todibo komt niet voor in de plannen van trainer Ronald Koeman, die de negentienjarige García graag naar het Camp Nou wil halen.

Barcelona have accepted Benfica bid for Todibo. Now it’s just up to the player, personal terms expected to be agreed soon. New Barça bid to Man City for Eric Garcia will be €17m [with add ons] to complete the agreement later. ???? Depay is also waiting to join #FCB. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 5, 2020

Barcelona en Benfica zijn het reeds eens geworden over de transfersom van Todibo. De verdediger moet zelf nog wel tot een akkoord komen met de Portugese topclub, maar volgens Romano is de verwachting dat dit op korte termijn gebeurt. Manchester City kan vlak voor het sluiten van de transfermarkt een bod van minimaal zeventien miljoen euro verwachten. Het aanbod kan hoger uitvallen, daar Barcelona bereid is om bonussen in de deal op te nemen.

Het is naar verluidt uitgesloten dat Rafinha, die ook niet in de plannen van Koeman voorkomt, als wisselgeld in de deal wordt betrokken. Garcia speelde tussen 2008 en 2017 in de jeugd van Barcelona en kwam tot 25 duels in de hoofdmacht van City. De tiener weigerde vooralsnog om zijn aflopende contract te verlengen. RAC1 meldt overigens een lager bod van Barcelona. De Catalanen zouden tien miljoen euro plus vijf miljoen aan bonussen voor García overhebben. City zou inzetten op een transfersom van twintig miljoen.