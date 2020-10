Dervisoglu keert negen maanden na miljoenentransfer terug in Eredivisie

FC Twente versterkt zich met Halil Dervisoglu, zo melden onder meer TC Tubantia en De Telegraaf. De twintigjarige aanvaller komt op huurbasis over van het Engelse Brentford, de club die hem in januari van dit jaar nog voor drie miljoen euro van Sparta Rotterdam overnam.

Volgens het regionale dagblad wordt Dervisoglu dinsdagochtend medisch gekeurd. Wanneer de keuring geen problemen oplevert komt hij voor de rest van het seizoen op huurbasis over van huidige nummer vijftien uit de Championship. In de deal met Brentford is geen optie tot koop opgenomen. “Hij is helaas veel te duur ons”, zegt technisch directeur Jan Streuer over de speler, wiens contract in Engeland doorloopt tot medio 2024. Eerder op de dag presenteerde Twente Luka Ilic, die op huurbasis overkomt van Manchester City. “We hebben nu de twee creatieve spelers binnen die we graag wilden hebben”, aldus Streuer.

Dervisoglu speelt doorgaans in de voorhoede. “Maar wij denken dat hij ook heel goed op tien kan spelen”, benadrukt Streuer, die al de gehele transferperiode op zoek was naar een aanvallende middenvelder. Twente klopte aan bij Ajax voor Jurgen Ekkelenkamp, die niet weg mocht van de Amsterdamse clubleiding. Dervisoglu raakte bij Brentford op een zijspoor. Vorig seizoen kwam hij niet verder dan 59 speelminuten, verdeeld over 5 invalbeurten. Dit seizoen speelde hij nog geen minuut.