Ajax breekt verhuurperiode af en laat Hassane Bandé terugkeren

Hassane Bandé keert terug naar Ajax, zo meldt de club maandagavond via de officiële kanalen. De aanvaller werd in januari van dit jaar voor anderhalf seizoen verhuurd aan FC Thun. Met de club uit Zwitserland is Ajax overeengekomen dat de speler per direct terugkeert naar Amsterdam. Het contract van Bandé in de Johan Cruijff ArenA loopt nog door tot medio 2023.

De 21-jarige Bandé maakte in de zomer van 2018 voor ruim acht miljoen euro de overstap van KV Mechelen naar Ajax. Vooralsnog heeft de aanvaller uit Burkina Faso nog weinig successen beleefd bij de Amsterdammers. In de voorbereiding op het seizoen 2018/19 raakte hij zwaar geblesseerd in de oefenwedstrijd tegen Anderlecht. Hij ging een lange revalidatieperiode tegemoet. Mede daardoor is het nog niet tot een debuut in de hoofdmacht gekomen.

Na zijn herstel maakte de miljoenenaankoop speelminuten bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. In totaal kwam hij vier keer in actie voor het beloftenteam. Om meer aan spelen toe te komen werd hij aan het begin van dit jaar verhuurd aan FC Thun, maar ook in Zwitserland had hij het moeilijk. Bandé kwam niet verder dan elf optredens in de competitie, waarvan zes als basisklant. Scoren deed hij niet voor de ploeg die degradeerde uit de Zwitserse Super League.

Ajax raakte overtuigd van Bandé na zijn eerste seizoen in dienst van KV Mechelen, dat hem weghaalde bij het Burkinese Salitas. Namens de Belgische club was de aanvaller goed voor 12 doelpunten en 2 assists in 27 officiële wedstrijden. Vorige maand ging het gerucht de ronde dat Göztepe in de markt zou zijn voor de vijfvoudig international. TRT Spor meldde dat er zelfs een akkoord zou zijn over een verhuurperiode.