Greep naar keel blijkt voorlopig laatste actie van Guendouzi bij Arsenal

Mattéo Guendouzi maakt het seizoen op huurbasis af bij Hertha BSC. Zowel Arsenal als de club uit de Bundesliga meldt maandagavond dat de middenvelder naar Berlijn gaat; naar verluidt is er geen optie tot koop opgenomen in het huurcontract. Guendouzi werd dit seizoen voortdurend buiten de wedstrijdselecties gelaten door trainer Mikel Arteta, waardoor een transfer al enige tijd in de lucht hing.

Guendouzi kwam in 2018 voor een geschat bedrag van acht miljoen euro exclusief variabelen over van Lorient. Onder toenmalig manager Unai Emery groeide de jonge middenvelder direct uit tot basisspeler en in september 2019 kreeg hij zijn eerste uitnodiging voor de Franse nationale ploeg. Het gedwongen vertrek van Emery en de komst van Arteta veranderde het perspectief voor Guendouzi echter aanzienlijk. .

Hij kwam in zijn eerste twee seizoenen tot 57 optredens in de Premier League, waarin hij 4 doelpunten maakte. Zijn laatste wedstrijd voor Arsenal dateert echter van 20 juni. Guendouzi speelde toen negentig minuten mee tegen Brighton & Hove Albion. Na het laatste fluitsignaal werkte hij tegenstander Neal Maupay tegen de grond, door hem bij de keel te grijpen. Het was de laatste actie van Guendouzi in het shirt van Arsenal

Uitgerekend Neal Maupay, die betrokken was bij de horrorblessure van Bernd Leno, maakt de winnende treffer en dat zorgt voor HEEL VEEL FRUSTRATIES bij Arsenal. ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 20 juni 2020

Hoewel hij daarvoor steevast deel uitmaakte van de wedstrijdselectie, hield trainer Arteta hem in alle negentien daaropvolgende wedstrijden, waarvan zeven in de huidige jaargang, buiten de groep. Volgens eerdere berichtgeving uit Engeland is er geen sprake van een slechte verstandhouding tussen de speler en de trainer. Guendouzi voelde echter weinig vertrouwen van Arteta en wil dit seizoen veel aan spelen toekomen, met het oog op het EK.

Clubs als Internazionale, Juventus en Manchester United werden de afgelopen maanden in verband gebracht met Guendouzi. Arsenal stond open voor een definitief vertrek van de 21-jarige middenvelder, maar verhuurt hem dus. "Met Mattéo halen we een speler binnen die, ondanks zijn leeftijd, al bijna zestig wedstrijden aan ervaring in de Premier League heeft", zegt sportief directeur Michael Preetz van Hertha over de krullenbol, die met rugnummer 8 gaat spelen.