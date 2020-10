Bayern maakt overuren op deadline day en strikt alternatief voor Dest

Bayern München maakt overuren op deadline day. In navolging van de komst van Eric Maxim-Choupo Moting en Douglas Costa maakt de grootmacht uit de Bundesliga maandagavond bekend dat Bouna Sarr overkomt van Olympique Marseille. Daarmee heeft Bayern München, na het mislopen van Sergiño Dest, alsnog een gewenste rechtsback in huis gehaald. Als onderdeel van de deal maakt Michaël Cuisance op huurbasis de overstap naar Marseille.

Bayern München maakt niet bekend welk bedrag het betaalt voor Sarr, maar het gaat naar verluidt om een transfersom van tien miljoen euro. De 28-jarige vleugelverdediger signeert een contract tot medio 2024 in de Allianz Arena. Door sportief directeur Hasan Salihamidzic wordt hij omschreven als een 'dynamische rechtsback' die binnen de speelstijl van de club past. "Met zijn 28 jaar brengt hij ervaring en stabiliteit met zich mee. We denken dat hij zich bovendien verder gaat ontwikkelen bij Bayern."

"Ik ben heel gelukkig om naar een grote club als Bayern te gaan", vertelt Sarr zelf in een eerste reactie. "Een droom komt uit voor me. Ik zal alles geven om te helpen geschiedenis te schrijven met deze club." Sarr was volgens Franse media aanvankelijk van plan om met Olympique Marseille de Champions League in te gaan, maar de interesse uit Duitsland was toch voldoende om hem tot een transfer te verleiden.

Sarr gaat in München de concurrentie aan met landgenoot Benjamin Pavard. De kersverse aanwinst van Bayern speelde sinds zijn komst in 2015 181 officiële duels voor Olympique Marseille. Bayern haalde Choupo Moting eerder op de maandag al transfervrij binnen; de spits moet de concurrentie aangaan met Robert Lewandowski. Douglas Costa werd op huurbasis overgenomen van Juventus en keert daardoor terug bij zijn oude club.