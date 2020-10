Voetbalwereld spreekt schande van ontslag van Gunnersaurus bij Arsenal

De Engelse voetbalwereld reageert met ontzetting op het ontslag van de man achter de mascotte van Arsenal, de Gunnersaurus. De club besloot Jerry Quy, die sinds 1993 bij iedere thuiswedstrijd verschijnt in een pak van de grote groene dinosaurus, te ontslaan als gevolg van bezuinigingen. Voetbalfans, (oud-)voetballers en andere prominenten hebben geen goed woord over voor de beslissing van Arsenal.

Op sociale media klinkt veel onbegrip over de keuze: waarom is er geen geld voor de trouwe mascotte, terwijl sterspelers gigantische salarissen verdienen en Arsenal op de slotdag van de transfermarkt probeert om Thomas Partey voor vijftig miljoen euro over te nemen van Atlético Madrid? Arsenal acht het niet nodig om Quy op de loonlijst te houden, daar er geen publiek meer aanwezig is bij de thuiswedstrijden.

Op GoFundMe is al een inzamelingsactie gestart om de mascotte voor de club te behouden. "Gunnersaurus is al 27 jaar lang de mascotte van Arsenal", schrijft initiatiefnemer George Allen. "Hij is een clubicoon en mag niet uitsterven. Het zou enorm zonde zijn om de mascotte, gespeeld door iemand die al zijn hele leven fan van de club is, te verliezen."

And this is how you treat your team mascot ???????? pic.twitter.com/CuvR9L3djL — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) October 5, 2020

Het ontslag van Quy wordt door diverse prominenten afgekeurd. "Ongelooflijk", zegt Paul Merson, die tussen 1985 en 1997 in totaal 327 competitieduels voor Arsenal speelde, tegen Sky Sports. "Er zijn supporters van dertig of veertig jaar oud die zijn opgegroeid met de dinosaurus. Het is teleurstellend. Ik vind het zwak van Arsenal, echt waar." Tv-persoonlijkheid Piers Morgan, een bekende supporter van Arsenal, vult aan: "WAT? Dit kan niet waar zijn, toch Arsenal? Gunnersaurus, je gaat nergens heen. Ik sta niet toe dat Arsenal je ontslaat."

Morgan spreekt trainer Mikel Arteta en aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang aan in de tweet: hij hoopt op steun van het tweetal. "Kom op, dit is Arsenal niet." Gary Lineker roept de spelers en de trainer op om, ondanks dat het 'niet nodig zou moeten zijn', samen te komen om een oplossing te vinden. Crystal Palace-aanvaller Michy Batshuayi haakt in op het nieuws door een foto te tweeten waarop hij Red, de Rode Duivel van de Belgische nationale ploeg, begroet. "Dit is hoe je omgaat met je mascottes", schrijft hij erbij, met een lachende emoji. Marten de Roon van Atalanta: "Dus Atalanta, hebben we een plekje over voor een nieuwe medewerker?"