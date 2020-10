Sevilla beantwoordt in statement grote resterende vraag over Karim Rekik

De toekomst van Karim Rekik ligt in Spanje. De verdediger maakt de overstap van Hertha BSC naar Sevilla, zo bevestigt de club uit LaLiga maandag in de namiddag. Rekik heeft zich voor vijf seizoenen verbonden aan zijn nieuwe club. Overigens ligt ook voor zijn jongere broer Omar een transfer in het verschiet, want de achttienjarige mandekker lijkt Hertha te gaan inruilen voor Arsenal.

Eerder dit weekend werd in de Duitse media al vooruitgelopen op de transfers van de gebroeders Rekik. Karim, 25 jaar, is bij Hertha zijn basisplaats verloren aan Jordan Torunarigha. De verdediger kwam medio 2017 voor 2,5 miljoen euro over van Olympique Marseille en groeide uit tot basiskracht. Nu komt hij amper in de plannen van trainer van Bruno Labbadia voor. Dit seizoen deed hij alleen mee in de 5-4 bekernederlaag tegen Eintracht Braunschweig.

De ex-speler van onder meer PSV en Manchester City ontbrak zondag vanwege ‘een spierblessure’ in de 4-3 nederlaag tegen Bayern München, al zetten de media in Duitsland daar vraagtekens bij. Het was duidelijk dat zijn transfer naar Sevilla in de maak was. Het was echter nog onduidelijk of het zou gaan om een huurdeal of een definitieve transfer; Sevilla maakt nu bekend dat Rekik definitief is binnengehaald, tegen een onbekende transfersom. De werkgever van Luuk de Jong versterkte zich onlangs ook al met Oussama Idrissi van AZ.

Omar, de zeven jaar jongere broer van Karim, volgde met zijn familie altijd zijn broer en zat enkele keren bij de wedstrijdselectie van de hoofdmacht van Hertha, al kwam hij niet aan spelen toe. Nu gaat hij zijn eigen weg: volgens het Eindhovens Dagblad zal hij voor een transfersom van naar schatting een miljoen euro vertrekken naar Arsenal, dat hem wil laten meetrainen met de A-selectie. Zowel Karim als Omar Rekik stond nog een jaar onder contract in Berlijn.