Arsenal wil met vijftig miljoen voor ‘bomba’ zorgen op Deadline Day

Arsenal lijkt vastbesloten om een paar uur voor het verstrijken van de transferdeadline nog een grote slag op de transfermarkt te slaan. Verschillende Engelse en Spaanse media, waaronder The Guardian en Marca, melden maandagmiddag dat the Gunners de transferclausule in het contract van Thomas Partey bij Atlético Madrid gaan lichten. De hoogte van deze clausule ligt op vijftig miljoen euro.

De keuze van Arsenal om vijftig miljoen neer te leggen voor Partey wordt in Spanje omschreven als een van de grote bombas van Deadline Day. De middenvelder wordt al langer in verband gebracht met een overgang naar de Londenaren, maar Arsenal probeerde er hiervoor alles aan te doen om met Atlético een lagere transfersom overeen te komen. De twee partijen kwamen echter niet tot een akkoord, waardoor Arsenal nu naar verluidt besloten heeft om zijn clausule te lichten.

Aangezien deze kwestie wordt geregeld met LaLiga zelf en Atlético daar in principe geen partij in is, zouden los Colchoneros nog niets vernomen hebben van de plannen van de Engelsen. Journalist Guillem Balague van onder meer de BBC en Sport meldt dat een ‘telefoontje uit beleefdheid’ vooralsnog uitgebleven is. De twee clubs zijn al geruime tijd met elkaar in gesprek over een transfer van Lucas Torreira, maar Arsenal zou Atlético voorlopig in het duister hebben gelaten over zijn plannen.

Het vertrek van Partey komt als een tegenvaller voor Diego Simeone, die in de Ghanees een belangrijke kracht voor zijn middenveld ziet. De controleur kwam er in de afgelopen maanden echter niet uit met Atlético wat betreft een nieuw contract en kan nu bij Arsenal 275 duizend euro per week gaan verdienen. Partey gaat naar verluidt een vierjarig contract ondertekenen bij zijn nieuwe werkgever, die daarmee klaar lijkt op de transfermarkt. Arsenal werd de afgelopen tijd ook nadrukkelijk in verband gebracht met de komst van Houssem Aouar, maar hij blijft naar alle waarschijnlijkheid bij Olympique Lyon.