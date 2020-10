Justin Kluivert maakt overstap van AS Roma naar RB Leipzig

Justin Kluivert vertrekt naar de top van de Bundesliga. AS Roma en RB Leipzig maken maandagmiddag wereldkundig dat de aanvaller vertrekt naar de Duitse club. Kluivert wordt gehuurd met een optie tot koop, maar het is niet bekend voor welk bedrag de aanvaller volgend jaar definitief de overstap kan maken. Zijn contract in Rome loopt nog drie jaar door.

De transfer komt niet als een verrassing, want zondag onthulde transferexpert Fabrizio Romano al dat beide clubs in verregaande onderhandelingen waren over de transfer van Kluivert. Trainer Paulo Fonseca liet de buitenspeler dit seizoen alleen twee keer kort invallen in de Serie A-wedstrijden tegen Hellas Verona en Udinese. Door de komst van Pedro, die eerder deze zomer transfervrij overkwam van Chelsea, is de concurrentie voor de zoon van Patrick Kluivert opnieuw toegenomen.

Maandag onderging Kluivert de medische keuring bij zijn nieuwe club. De buitenspeler maakte in de zomer van 2018 voor een bedrag van 18,7 miljoen euro de overstap van Ajax naar AS Roma. Hoewel de aanvaller sindsdien tot 68 optredens in alle competities als Giallorosso kwam, heeft hij volgens Italiaanse media de beleidsbepalers niet geheel kunnen overtuigen en wordt een tijdelijk vertrek uit het Stadio Olimpico als de beste oplossing gezien. RB Leipzig betaalt anderhalf miljoen euro voor de tijdelijke komst van Kluivert.

Duitse media verzekerden eerder dit weeknd dat Kluivert niet de eerste keuze van RB Leipzig was. Thomas Lemar leek op weg naar die Roten Bullen, maar de financiële eisen van de aanvaller van Atlético Madrid zorgden ervoor dat de gesprekken tussen de clubs gestaakt werden.