De Boer beantwoordt prangende vragen over Ihattaren, Bijlow en Bizot

Frank de Boer betreurt de afmelding van Mohamed Ihattaren bij het Nederlands elftal. De aanvallende middenvelder van PSV maakte deel uit van de selectie voor de interlands tegen Mexico, Bosnië-Herzegovina en Italië, maar haakte net als Steven Bergwijn geblesseerd af. De Boer had Ihattaren juist geselecteerd om hem een hart onder de riem te steken, vertelt de bondscoach maandag op een persconferentie; hij erkent dat het talent niet in vorm is. De oproep van het toptalent leidde tot enkele gefronste wenkbrauwen.

De Boer legt uit dat spelers soms 'met het oog op de toekomst' worden geselecteerd. Hij is ervan overtuigd dat Ihattaren een grote toekomst tegemoet gaat en volgend jaar al belangrijk kan zijn op het EK. "Mo heeft vorig seizoen natuurlijk een fantastisch seizoen gehad en hem wil je dan ook een hart onder de riem steken. Zo van hé, we geloven in je", verklaart de keuzeheer. "Hij is een jonge speler en moet nog veel leren. Wat het allemaal inhoudt, met de grote jongens omgaan en meer."

Ihattaren kan zulke dingen het beste leren van zijn collega-internationals bij Oranje, denkt De Boer. "Dat kan ik uitleggen, maar als het van jongens als Virgil, Memphis of Gini komt, dan komt het veel beter aan. Het is jammer dat hij is afgehaakt met een blessure", stelt De Boer, die goed contact onderhoudt met Ihattaren en niet bang lijkt dat hij alsnog voor de nationale ploeg van Marokko gaat kiezen. "Hij was heel blij toen hij geselecteerd werd en keek er ook echt naar uit", geeft hij aan.

Op de persconferentie krijgt De Boer ook vragen over zijn keuzebeleid omtrent de doelmannen. Jasper Cillessen, Marco Bizot en Tim Krul werden door De Boer geselecteerd; de in vorm verkerende Justin Bijlow van Feyenoord blijft thuis. De roep om Bijlow te selecteren wordt steeds luider, mede omdat Bizot dit seizoen al meerdere grote fouten heeft gemaakt. Zondag kende hij een ongelukkige wedstrijd tegen Sparta Rotterdam (4-4) onder de lat van AZ, waarin hij tot overmaat van ramp een rode kaart kreeg.

"Op dit moment vinden wij het voor Bijlow het beste dat hij zich op Jong Oranje en Feyenoord concentreert", verklaart De Boer, die erkent dat de 22-jarige doelman 'stevig op de deur klopt'. "We hebben samen met Patrick Lodewijks (keeperstrainer Oranje, red.) overlegd en vinden dit de juiste keuze voor zijn ontwikkeling", aldus De Boer. Hij vindt het 'niet fair' om Bizot af te rekenen op zijn mindere periode. "Het was niet best tegen Sparta, dat weet hij zelf ook. Ik ken hem al een tijdje en werkte met hem samen bij Ajax Onder-18. Marco raakt niet zo snel van zijn stuk, hij heeft bewezen dat hij een heel steady keeper is. En bij heel AZ gaat het nog niet zo goed als vorig jaar."