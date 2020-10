Koeman en Depay mogen hopen na ontwikkelingen op trainingscomplex

Ousmane Dembélé staat een paar uur voor het verstrijken van de transferdeadline mogelijk nog voor een vertrek bij Barcelona. ESPN en transferexpert Fabrizio Romano melden maandagmiddag dat de Fransman de training van de Catalanen eerder op de dag aan zich voorbij heeft laten gaan. Dembélé wordt momenteel nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Manchester United.

Dembélé was maandag wel present op het Ciudad Esportiva Joan Gamper van Barcelona, maar vertrok voordat de training daadwerkelijk van start ging. Romano voegt toe dat zijn werkgever momenteel in gesprek is met Manchester United, maar dat er nog geen akkoord op tafel ligt. Barcelona wil hem bij een vertrek het liefst permanent van de hand doen, terwijl the Red Devils momenteel mikken op een huurdeal.

Manchester United zou nu wel bereid zijn om een huursom te betalen én het gehele loon van Dembélé over te nemen. RAC1 weet toe te voegen dat Barcelona meer en meer heil in deze oplossing begint te zien, aangezien Manchester United op deze manier al een soort optie op een eventuele definitieve overgang voor volgend jaar zou nemen.

De ontwikkelingen rondom Dembélé zijn ook van groot belang voor Memphis Depay, die zich momenteel in de wachtkamer bevindt. Barcelona-trainer Ronald Koeman laat maandag in gesprek met de NOS nog altijd te hopen op de komst van zijn landgenoot: “Dat hoop ik wel. Wij willen graag, Memphis wil graag.”

“Alleen door de financiële situatie bij de club, ook wat betreft de controle vanuit de Spaanse bond, is het gewoon duidelijk dat er eerst een speler weg moet voordat er een speler binnen kan komen. En dat is ook zo in het geval van Memphis”, plaatst Koeman een belangrijke kanttekening. “Memphis is wel een speler die voorin een bal vasthoudt, zijn duels wint en een hoog rendement heeft. En het is altijd zo dat als je op een goede manier met een speler gewerkt hebt, en je kent een speler en je hebt een klik met een speler, dan denk ik dat het ook hier kan slagen.”