Bayern meldt komst back-up Lewandowski én terugkeer Douglas Costa

Bayern München heeft zich maandagmiddag verzekerd van de diensten van Eric Maxim Choupo-Moting en Douglas Costa. Der Rekordmeister maakt via de officiële kanalen melding van de komst van de spits, die transfervrij was sinds zijn vertrek bij Paris Saint-Germain, en van Douglas Costa. De in Hamburg geboren international van Kameroen heeft zich voor een seizoen aan zijn nieuwe werkgever verbonden, terwijl zijn nieuwe ploeggenoot Douglas Costa voor een jaar wordt gehuurd van Juventus.

“Ik ben blij dat het ons gelukt is om Eric aan te trekken. Hij geeft ons elftal meer aanvallende diepte, zeker centraal en dat is wat we nodig hadden. Eric heeft internationale ervaring opgedaan bij Paris Saint-Germain, hij kent de Bundesliga, Eric komt transfervrij binnen. Het past allemaal goed”, reageert technisch directeur Hasan Salihamidzic op de komst van de 31-jarige aanvaller, die in het verleden voor onder meer Hamburger SV, FSV Mainz 05 en Schalke 04 speelde.

“Het voelt geweldig om terug te keren in de Bundesliga, en dan ook nog eens bij de grootste club van Duitsland”, laat Choupo-Moting zelf optekenen over zijn nieuwe stap. “Wie wil er nou niet voor FC Bayern spelen? Het is een eer om voor deze club te spelen. Het doel bij Bayern is om alles te winnen en ik ben enorm gemotiveerd om deze doelen te bereiken.” Choupo-Moting wordt in München de nieuwe back-up van Robert Lewandowski, wat betekent dat Joshua Zirkzee waarschijnlijk nog op huurbasis gaat vertrekken.

Douglas Costa gaat de concurrentie aan met spelers als Serge Gnabry, Leroy Sané en Kingsley Coman: “Ik ben enorm blij dat ik weer voor Bayern kan spelen. Ik heb een geweldige tijd gehad in München met veel successen en ik weet zeker dat we weer prijzen zullen gaan winnen”, reageert hij. De dertigjarige dribbelaar stond eerder tussen 2015 en 2018 al onder contract bij Bayern en won toen onder meer twee landstitels.

Bayern beleeft een paar drukke laatste dagen van de transferperiode, aangezien afgelopen weekend Marc Roca ook al werd aangetrokken. Op Deadline Day zijn de Duitsers bovendien nog bezig met de komst van Olympique Marseille-back Bouna Sarr.