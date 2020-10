Marco van Ginkel voor de vierde keer op weg naar PSV

Marco van Ginkel keert opnieuw terug bij PSV. Volgens het Eindhovens Dagblad staat de middenvelder op het punt om zich voor de vierde keer bij de PSV-selectie te voegen. Van Ginkel komt op huurbasis over van Chelsea. De krant meldt dat technisch manager John de Jong dinsdag alle formaliteiten hoopt af te ronden en het nieuws zo snel mogelijk naar buiten te kunnen brengen.

Het zal nog wel enige tijd duren voordat Van Ginkel weer inzetbaar is. De aanvallende middenvelder speelde op 6 mei 2018 zijn laatste officiële wedstrijd. Hij bevindt zich momenteel in de eindfase van een lange revalidatie na een operatie aan zijn knie. In de zomer van 2018 werd hij geopereerd aan zijn rechterknie, waarna hij het complete seizoen 2018/19 en 2019/20 aan zich voorbij moest laten gaan. Tijdens zijn herstel kreeg hij een terugval, waardoor hij pas tegen het einde van vorig jaar rustig in training kon.

Van Ginkel verlengde afgelopen zomer zijn contract bij Chelsea tot medio 2021. De Eindhovenaren zullen hem naar verwachting op huurbasis overnemen van the Blues. Details daarover zullen later bekend worden. Het is vooralsnog onbekend wanneer trainer Roger Schmidt de aanwinst kan inzetten. Hij zal op De Herdgang de tijd nodig hebben om weer op zijn oude niveau te komen.

Van Ginkel maakte in de winterse transferperiode van 2016 voor het eerst op huurbasis de overstap van Chelsa naar PSV. In de zomer van dat jaar onderging hij een knieoperatie, waarna hij zich halverwege het seizoen 2016/17 voor de tweede keer meldde in Eindhoven. In het seizoen 2017/18 keerde de achtvoudig Oranje-international wederom op huurbasis terug bij PSV en droeg hij de aanvoerdersband.