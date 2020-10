Driessen hoort ‘grote onzin’ over Ajax: ‘Het moet natuurlijk uit jezelf komen’

Ajax leed zondag op bezoek bij FC Groningen zijn eerste nederlaag van het Eredivisie-seizoen. De Amsterdammers kwamen kort na rust op achterstand door een doelpunt van Remco Balk en slaagden er niet meer in om een 1-0 nederlaag af te wenden. Valentijn Driessen, de chef voetbal van De Telegraaf zag een ‘inspiratieloos’ en ‘apathisch’ Ajax in Groningen.

“Ik hoorde mensen zeggen dat Ajacieden publieksspelers zijn, grotere onzin heb ik echt nog nooit gehoord. Het moet natuurlijk uit jezelf komen, maar er zat helemaal niets bij. In de slotfase hadden ze nog een offensiefje, maar de verbetenheid om de gelijkmaker te maken heb ik helemaal niet gezien”, vertelt Driessen maandag op de website van zijn werkgever. “Ik denk dat Erik ten Hag zich wat betreft zijn opstelling ook wel achter zijn oren zal gaan krabben qua wat hij nu wil en wat hij elke keer laat zien met zijn elftal.”

Met Davy Klaassen lijkt Ajax voor het sluiten van de transfermarkt nog een nieuwe speler aan te trekken en Driessen denkt dat de Amsterdammers hem goed kunnen gebruiken tijdens wedstrijden als die tegen FC Groningen: “Dat is wel een vuurvreter die een bepaald gif met zich meebrengt. Dat deed hij al in zijn eerste Ajax-periode en dat doet hij eigenlijk bij ieder team waar hij voor speelt. Dat kan Ajax nu best wel goed gebruiken op het middenveld, net als zijn diepgang. Hij is veel gecontroleerder in balbezit dan Quincy Promes, ik vind echt dat hij een beetje blind is op die nummer 10-positie. Hij is veel meer een buitenspeler.”

Klaassen is als kind van de club daarnaast goed bekend met de clubcultuur: “Er zijn natuurlijk een aantal jongens weggegaan: Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Joël Veltman. Wat dat betreft kan het geen kwaad. Het is wel een hoop geld: elf miljoen euro en dat kan door middel van bonussen nog oplopen tot veertien miljoen. We moeten zien wat dat gaat opleveren. Ik vind het wel veel geld voor Davy Klaassen, maar het is wel iemand waarvan je weet wat hij gaat brengen.”