Basisplaats in ‘El Clásico’ lonkt voor Sergiño Dest na blessure Jordi Alba

Jordi Alba staat voorlopig aan de kant bij Barcelona. De Spaanse linksback viel zondagavond geblesseerd tegen Sevilla (1-1) en zijn club heeft nu naar buiten gebracht dat hij kampt met een hamstringblessure. Barça kan niet bevestigen hoe lang de vleugelverdediger is uitgeschakeld.

Alba raakte in de slotfase van de wedstrijd geblesseerd. Zijn blessure heeft geen gevolgen voor de nationale ploeg van Spanje, daar bondscoach Luis Enrique de Barcelona-back niet had opgenomen in zijn definitieve selectie. Alba werd zondagavond in het Camp Nou vervangen door Sergiño Dest. De van Ajax overgekomen vleugelverdediger maakte een kwartier voor tijd zijn debuut in het team van Ronald Koeman.

Afhankelijk van het herstel van Alba zal Koeman na de interlandperiode mogelijk noodgedwongen een beroep moeten doen op Dest. Op 18 oktober staat de uitwedstrijd tegen Getafe op het programma en daarna volgt de thuiswedstrijd tegen Ferencváros in de groepsfase van de Champions League. Als Alba daarna nog altijd niet hersteld is, kan Dest zich mogelijk opmaken voor de kraker tegen Real Madrid. Op 25 oktober staat El Clásico op het programma. Drie dagen later volgt de uitwedstrijd tegen Juventus in de Champions League. Júnior Firpo kan ook als linksback uit de voeten, maar ook hij staat geblesseerd aan de kant.

Dest stond zondagvond weliswaar maar een kwartier op het veld, maar de Spaanse media waren na afloop positief over de aankoop van maximaal 26,23 miljoen euro. “Hij werd twee dagen geleden gepresenteerd en moest in zijn onverwachte debuut opeens als linksback spelen. Desondanks liet hij zijn stempel achter dankzij een goede actie waaruit Lionel Messi bijna scoorde”, schrijft Mundo Deportivo. Ook Sport is positief: “De blessure bij Jordi Alba ‘dwong’ Dest om het veld te betreden, aan een zijkant waar hij normaliter niet speelt. Hij kon echter goed met de omstandigheden omgaan en voerde zijn defensieve taken goed uit. Een voetballer die illusies wekt.”