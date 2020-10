Mattéo Guendouzi staat na medische keuring voor vertrek bij Arsenal

Mattéo Guendouzi gaat Arsenal verlaten. Onder meer het Engelse Sky Sports en Kicker en Sky Deutschland in Duitsland melden dat de middenvelder maandagochtend medisch is gekeurd bij Hertha BSC. Het zou hierbij gaan om een huurperiode van een seizoen, zonder optie tot koop.

Guendouzi botste afgelopen seizoen met Arsenal-manager Mikel Arteta en kwam in de huidige voetbaljaargang nog geen minuut in actie namens the Gunners. Guendouzi zou de aanbieding van Hertha in eerste instantie naast zich hebben neergelegd, maar nadat de 21-jarige middenvelder van Arsenal te horen kreeg dat hij dit seizoen nauwelijks aan spelen toe zou komen koos hij toch eieren voor zijn geld.

Guendouzi wordt een van de vertrekkers op wat nog een drukke Deadline Day kan worden voor Arsenal. De Londenaren zijn nog in gesprek met Bayer Leverkusen over een transfer van Sead Kolanisac, terwijl Lucas Torreira maandag medisch wordt gekeurd door Atlético Madrid. Arsenal staat bovendien open voor het vertrek van Sokratis Papastathopoulos en Mesut Özil, maar het is nog niet zeker of er een geschikte bestemming voor het duo kan worden gevonden.

Qua inkomende transfers zou Arsenal nog bezig zijn met de komst van Thomas Partey. Atlético Madrid houdt echter vast aan zijn transferclausule van vijftig miljoen euro, waardoor een transfer lastig wordt. De naam van Olympique Lyon-uitblinker Houssem Auoar lijkt helemaal van het lijstje geschrapt te kunnen worden.