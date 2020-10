Atlanta-spelers juichten voor Lucas Moura vanwege aversie tegen De Boer

Frank de Boer was als trainer van Atlanta United niet populair bij alle spelers uit de selectie. The Athletic schreef eerder al dat op 8 mei 2019 een groep spelers van de MLS-club luidruchtig juichten toen Lucas Moura in de halve finale van de Champions League de 2-3 maakte tegen Ajax en de Amsterdammers daardoor werden uitgeschakeld. Toenmalig Atlanta-aanvoerder Michael Parkhurst bevestigt in gesprek met het NRC dat het gejuich ‘een pesterijtje’ was richting De Boer.

Voorafgaand aan de competitiewedstrijd tegen Toronto FC bekeek een deel van de spelersgroep van Atlanta United de halve finale van het miljardenbal in een kleedkamer in het Mercedes-Benz Stadium. Toen Lucas Moura vlak voor tijd Ajax uit het toernooi knikkerde, klonk er luid gejuich. Volgens The Athletic was het uitbundige gejoel hoorbaar voor De Boer.

Parkhurst zegt dat het niet ‘kwaadaardig’ bedoeld was, maar eerder ‘een pesterijtje’. Bij de Zuid-Amerikaanse spelers zat er echter wel ‘een randje aan’. “Die maakten het persoonlijk tegen hem gericht, en tegen de (Nederlandse) staf. Er klonk een gebrek aan respect in door”, aldus Parkhust, die aangeeft dat De Boer vanaf de eerste dag bij Atlanta United in een ‘moeilijke positie’ zat. “Het wekte bij sommige jongens irritatie dat hij zich op de defensieve tactieken richtte. Zo van: dit is niet wie wij zijn, wat wij doen.” De spelopvatting die De Boer wilde doorvoeren bij de Amerikaanse club viel niet bij alle spelers in goede aarde.

Voormalig Atlanta United-speler Kevin Kratz legt in de krant uit dat De Boer voor de acht Zuid-Amerikaanse spelers het enige aanspreekpunt was uit de technische staf, daar hij als enige de Spaanse taal machtig was. “Voor Frank was het heel belangrijk dat hij dat groepje aan zijn kant kreeg”, aldus Kratz. “We waren van hen afhankelijk, vanwege hun individuele kwaliteiten. Als zij alles voor je over hebben, kom je als coach een heel eind. Maar ik denk dat Frank dat niet helemaal door had. Er was geen klik. Onder hem speelden de meeste spelers onder hun kunnen.”

De Boer vertrok in de voorbereiding op het huidige MLS-seizoen bij Atlanta United na een reeks tegenvallende prestaties. Vorige maand werd hij aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. Maandag verwelkomt hij in Zeist voor het eerst zijn Oranje-selectie. Oranje speelt woensdag in de Johan Cruijff ArenA een oefenwedstrijd tegen Mexico. Op zondag 11 oktober wacht een uitwedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in de Nations League en op woensdag 14 oktober gaat Oranje op bezoek bij Italië. In de vorige twee wedstrijden in de groepsfase van de Nations League pakte Nederland drie punten.