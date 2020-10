Manchester United bereikt voor minstens dertig miljoen akkoord met Atalanta

Het belooft nog een drukke Deadline Day te gaan worden voor Manchester United. The Red Devils zijn momenteel druk bezig met het afronden van de komst van Edinson Cavani en Alex Telles en lijken ook alvast aan de toekomst te denken. Volgens transferexperts Gianluca Di Marzio en Fabrizio Romano wordt Amad Traoré namelijk ook speler van Manchester United.

De achttienjarige aanvaller komt over van Atalanta, waar hij wordt gezien als een van de grootste talenten in de jeugdopleiding. La Dea wilde hem dit seizoen voor zijn eigen ontwikkeling eigenlijk verhuren aan Parma, maar deze deal ging op het laatste moment niet door. Nu Manchester United zich als gegadigde heeft aangediend, heeft het er alle schijn van dat Atalanta Traoré definitief kwijtraakt. De verwachting is dat Traoré zich, vanwege de tijd die het kost om zijn paspoort en werkvergunning in orde te maken, in januari aan gaat sluiten bij zijn nieuwe werkgever.

Manchester United betaalt naar verluidt dertig miljoen euro voor de jongeling en dat bedrag kan door middel van bonussen nog verder oplopen. De club zou ervan overtuigd zijn dat Traoré eenzelfde ontwikkeling door kan maken als Dejan Kulusevski, die eerder dit jaar werd aagetrokken door Juventus. Traoré speelde afgelopen seizoen drie wedstrijden in de Serie A, waarin hij eenmaal wist te scoren. Het vertrek van de rechtsbuiten zal als een tegenvaller komen voor onder meer Atalanta-aanvoerder Alejandro ‘Papu’ Gómez: “Hij is een toekomstige ster, geloof me maar. Op de training is hij net Lionel Messi! Hij is niet te stoppen”, liet de Argentijn eerder al eens optekenen over het talent.

Cavani en Telles worden volgens de berichtgeving van Romano maandag medisch gekeurd door Manchester United. De werkgever van onder meer Donny van de Beek zit ook nog achter Ousmane Dembélé aan, maar lijken hier pas op de plaats te moeten maken. RMC Sport meldt maandagmiddag namelijk dat de Fransman dit seizoen voor Barcelona speelt.