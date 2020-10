FC Twente werkt aan deal met Manchester City en hoopt op Dervisoglu

FC Twente gaat zich versterken met Luka Ilic, zo meldt TC Tubantia. De club uit Enschede hoopt de middenvelder maandag nog te presenteren. De 21-jarige Serviër komt volgens het regionale dagblad op huurbasis over, al is het nog wachten op een akkoord. De Tukkers hopen hem voor de rest van het seizoen over te nemen van de Engelse grootmacht.

Ilic is geen onbekende in Nederlander. Hij speelde twee seizoenen op huurbasis voor NAC Breda. Hoewel hij uit de voeten kan als nummer tien, wordt hij volgens het regionale dagblad niet voor die positie aangetrokken. Trainer Ron Jans ziet in hem meer een linkermiddenvelder, een positie die nog vacant is in de selectie. Door de terugkeer van huurling Giori Aburjania naar Sevilla is er ruimte voor een versterking.

Twente is al de gehele transferperiode op zoek naar een nummer tien. Jurgen Ekkelenkamp stond bovenaan het lijstje van technisch directeur Jan Streuer, maar Ajax wil hem niet laten gaan. Met de aanstaande komst van Ilic is Twente overigens niet klaar op de transfermarkt, want de club hoopt nog op de komst van ex-Spartaan Halil Dervisoglu. De aanvaller van Brentford staat in de belangstelling van meerdere clubs.