Sadílek laat Sparta links liggen en kiest voor Europa League-deelnemer

Michal Sadílek laat PSV voor in ieder geval een seizoen achter zich. Voetbal International en het Eindhovens Dagblad melden maandag dat de middenvelder dit seizoen uitkomt voor Slovan Liberec. Sadílek is inmiddels onderweg naar zijn geboorteland, waar hij maandag medisch gekeurd zal worden.

Sparta Rotterdam werd in de afgelopen dagen ook genoemd als gegadigde voor Sadílek, die er nu dus echter de voorkeur aan geeft om terug te keren naar Tsjechië. Slovan Liberec speelt dit seizoen in de Europa League en de kans om Europees voetbal gaf naar verluidt de doorslag voor Sadílek.

Zodoende komt er een voorlopig einde aan het dienstverband van Sadílek bij PSV. De 21-jarige middenvelder kwam in 2015 binnen in Eindhoven en werd tussendoor nog aan zijn oude club Slovacko uitgeleend. Vorig seizoen beleefde hij onder Mark van Bommel zijn doorbraak in de hoofdmacht, al deed hij dit wel als linksback.

Op het middenveld was er dit seizoen echter weinig perspectief voor Sadílek, die afgelopen zondag nog wel inviel tegen Fortuna Sittard. Naast Sadílek vertrekken ook Bruma en Timo Baumgartl op maandag nog bij PSV. Daartegenover staat naar alle waarschijnlijkheid de komst van Adrian Fein, terwijl PSV ook nog op zoek is naar een aanvallende versterking en een vleugelverdediger.