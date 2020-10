Voormalig Roda JC-middenvelder Danilo Pereira maakt stap naar absolute top

Danilo Pereira is de nieuwste aanwinst van Paris Saint-Germain. De Franse grootmacht maakt maandagochtend via de officiële kanalen bekend dat de 29-jarige middenvelder op huurbasis overkomt van FC Porto. Pereira zal na dit seizoen definitief de gang naar het Parc des Princes maken, aangezien er een verplichte koopoptie in de deal is opgenomen.

Zondag heerste er nog enige verwarring rondom de komst van de middenvelder, aangezien L’Équipe meldde dat PSG juist een akkoord had bereikt met João Mário van Internazionale. De doorgaans goed geïnformeerde sportkrant kwam later echter terug op dit bericht met de mededeling dat zij de verkeerde speler voor ogen hadden.

Pereira is nu dus wel de nieuwste aanwinst van les Parisiens en dat betekent dat hij FC Porto na vijf jaar achter zich laat. De 39-voudig international van Portugal heeft ook een verleden op de Nederlandse velden, daar hij in het seizoen 2012/13 de kleuren van Roda JC Kerkrade verdedigde. De controleur werd in dat jaar door de Limburgers gehuurd van het Italiaanse Parma.

Pereira is na Alessandro Florenzi en Moise Kean de derde belangrijke aanwinst voor trainer Thomas Tuchel. Deze zomer werd bovendien de komst van Mauro Icardi en Sergio Rico permanent gemaakt, terwijl ook doelman Alexandre Letellier transfervrij werd overgenomen van US Orléans. “Onderdeel uitmaken van Paris Saint-Germain wordt een geweldige uitdaging voor mij”, reageert hij op zijn overstap. “Het is echt een hoogtepunt in mijn loopbaan om naar een van de grootste clubs van de wereld te gaan en ik hoop dat ik PSG en zijn fans veel kan brengen.”