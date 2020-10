PSV speelt met Bayern München-deal in op uitgaande transfers

PSV gaat zich naar alle waarschijnlijkheid op korte termijn versterken met Adrian Fein. De Telegraaf, het Eindhovens Dagblad en BILD melden maandagochtend dat de 21-jarige middenvelder op huurbasis naar Eindhoven komt. Fein is momentele nog speler van Bayern München, maar heeft bij der Rekordmeister weinig zicht op speelminuten.

Fein kan zowel op het middenveld, als centraal achterin uit de voeten. De vijfvoudig international van Jong Duitsland is daarmee een interessante optie voor PSV, dat op korte termijn afscheid gaat nemen van Timo Baumgartl en Michal Sadílek. Eerstgenoemde is onderweg naar het Engelse Fulham, terwijl Sadílek wordt genoemd bij Slovan Liberec en Sparta Rotterdam.

Fein sloot zich in 2006 aan bij de jeugd van Bayern en werd door de Champions League-winnaar in de afgelopen seizoenen uitgeleend aan SSV Jahn Regensburg en Hamburger SV. In de afgelopen voetbaljaargang speelde hij namens die Rothosen 31 wedstrijden in de 2. Bundesliga.

Fein moet de eerste van drie aanwinsten worden die PSV voor het sluiten van de transfermarkt nog binnen wil halen. Technisch manager John de Jong is verder nog op zoek naar een vervanger van Bruma, die op het punt staat om bij het Griekse Olympiacos te tekenen, en een vleugelverdediger.