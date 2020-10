FC Emmen haalt doelman met Bundesliga- en Championship-ervaring in huis

Felix Wiedwald is de nieuwe keeper van FC Emmen. De Drentenaren maken maandagochtend via de officiële kanalen melding van de komst van de dertigjarige sluitpost, die overkomt van Eintracht Frankfurt. Wiedwald heeft zich voor een seizoen aan FC Emmen verbonden. Ook is er een optie overeengekomen voor een tweede seizoen.

Wiedwald moet in Emmen de concurrentie aangaan met Dennis Telgenkamp. De sluitpost werd opgeleid door Werder Bremen en speelde namens die club bijna zestig wedstrijden in de Bundesliga. Bij Leeds United deed Wiedwald ook ervaring op in de Engelse Championship en de afgelopen twee seizoenen stond hij onder contract bij Eintracht.

“Ik vind het heel belangrijk dat ik een goed gevoel krijg bij een club”, reageert Wiedwald op zijn nieuwe stap. “Door de gesprekken bij FC Emmen kreeg ik dat goede gevoel hier meteen. Ik heb erg veel zin in dit nieuwe avontuur. Voor mij is het een nieuwe competitie, maar toch ook niet heel ver van waar ik vandaan kom.”