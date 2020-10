Brands en Everton zetten ambities kracht bij met deal van 27 miljoen euro

Director of Football Marcel Brands heeft maandagochtend zijn vijfde aankoop van deze transferperiode afgerond. Everton meldt namelijk via de officiële kanalen dat het Ben Godfrey overneemt van Norwich City. Hoewel the Toffees geen uitspraken doen over een transfersom, is er volgens onder meer Sky Sports 25 miljoen pond, omgerekend ruim 27 miljoen euro, gemoeid met de deal.

Met de komst van Godfrey lijkt Everton de selectie rond te hebben. De huidige koploper van de Premier League was de afgelopen tijd druk op zoek naar een extra centrale verdediger en werd ook in verband gebracht met Jean-Clair Todibo van Barcelona. De blauwe club uit Liverpool twijfelde echter of het er goed aan zou doen om Todibo volgens de wens van Barça definitief in te lijven en verlegde daarna de aandacht naar Godfrey.

De jonge Engelsman speelde in de jeugd van York City en Middlesbrough, voordat hij zich in 2016 in Norwich meldde. In het seizoen 2017/18 groeide hij in de League One uit tot basisspeler en Godfrey heeft inmiddels 78 officiële wedstrijden namens the Canaries achter zijn naam staan. In de afgelopen voetbaljaargang kwam hij dertig keer in actie in de Premier League.

Godfrey is na Niels Nkounkou, James Rodríguez, Abdoulaye Doucouré en Allan de vijfde aanwinst die manager Carlo Ancelotti tot zijn beschikking krijgt. Everton hoopt dit seizoen serieus mee te kunnen doen om Europees voetbal en wellicht zelfs een plek in de top vier te veroveren. Met overwinningen op Tottenham Hotspur, West Bromwich Albion, Crystal Palace en Brighton & Hove Albion zijn the Toffees in ieder geval goed aan het nieuwe seizoen begonnen. Zaterdagmiddag staat de Merseyside-derby tegen Liverpool op het programma.