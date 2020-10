Tranen bij AZ: ‘Ik zag in de kleedkamer ineens dat zijn spullen weg waren’

Oussama Idrissi maakt een miljoenentransfer naar het Spaanse Sevilla, dat zaterdag tot een akkoord met AZ kwam. Met de overstap is een bedrag van minstens twaalf miljoen euro gemoeid. Ofschoon de 24-jarige Marokkaans international eerder al had aangegeven dat hij toe was aan een stap naar het buitenland, hield zijn naderende overstap naar Zuid-Spanje tot op het laatst voor zichzelf. Ook zijn teamgenoten wisten er niks van af.

Owen Wijndal gaat Idrissi behoorlijk missen. Het tweetal vormde afgelopen seizoen in de Eredivisie misschien wel de sterkste tandem op de linkerflank. Het vertrek van de aanvaller brengt vooral bij Wijndal het nodige teweeg. “Hij had het voor zichzelf gehouden, dus het kwam voor mij behoorlijk uit het niets”, vertelt Wijndal aan De Telegraaf. “Wat ik ook wel snap. Want als het niet doorgaat en je hebt het al tegen iedereen gezegd, dan is dat natuurlijk heel erg zuur.”

Wijndal begreep zaterdag wat er aan de hand was. “Ik zag in de kleedkamer ineens dat zijn spullen wegwaren”, herinnert hij zich. “Ik vroeg meteen: Waar is Oussi? Toen kwam ik erachter dat hij boven was en dat hij op het punt stond om te vertrekken. Ik heb hem gelijk gebeld. Hij zei: kom snel naar boven toe! Dat heb ik gedaan, met nog een paar jongens.”

Er vielen de nodige tranen. “Het afscheid viel ons zwaar”, geeft Wijndal toe. "Het was emotioneel, heel erg emotioneel. Van beide kanten ja.” Hij hoopt dat Idrissi gaat slagen bij de club van onder meer Luuk de Jong. “We zijn allemaal trots op Oussi, het is hem écht gegund. Sevilla man, het is ook niet de minste club... Ik ben heel erg blij voor hem en hoop dat hij daar gaat slagen, dat hij het hartstikke goed gaat doen.”

Met Jesper Karlsson heeft AZ al een vervanger in huis voor Idrissi. De Zweed kan op verschillende posities in de aanval uit de voeten en viel zondag tegen Sparta op. Door zijn transfer naar Sevilla, waar hij ploeggenoot wordt van Luuk de Jong, kan Idrissi dit seizoen alsnog minuten maken in het hoofdtoernooi van de Champions League. De Europa League-winnaar zit in een poule met Chelsea, FK Krasnodar en Stade Rennes.

Idrissi, die nog een contract voor twee jaar met AZ had, moet de zesde versterking van Sevilla voor 2020/21 worden. De eerder gehuurde Suso en Yassine Bounou werden van respectievelijk AC Milan en Girona overgenomen en daar kwamen vervolgens ook Marcos Acuña (Sporting Portugal), Ivan Rakitic (Barcelona) en Óscar Rodriguez (Real Madrid) bij. Sevilla startte het nieuwe seizoen weliswaar met een nederlaag tegen Bayern München in de Europese Super Cup, maar in LaLiga werd zowel van Cádiz (1-3) als Levante (1-0) gewonnen en zondag werd bij Sevilla (1-1) geremiseerd.