France Football komt met nieuw idee in uniek jaar zonder Ballon d’Or

De Ballon d’Or voor de beste voetballer van het jaar wordt in 2020 niet uitgereikt, maar in plaats daarvan gaat France Football op zoek naar het beste elftal ooit. Het Franse magazine heeft voor iedere positie tien spelers genomineerd. De ruim 170 voetbaljournalisten vanuit de hele wereld die mogen stemmen, kiezen per positie wie ze de beste speler aller tijden vinden.

Het moet leiden tot het 'Ballon d'Or Dream Team'. France Football onthult maandag de genomineerde keepers en verdedigers, volgende week de middenvelders en op 19 oktober de aanvallers. Het Dream Team wordt geformeerd in een 4-3-3-opstelling. Volgens het tijdschrift gaat het in deze verkiezing niet om het aantal prijzen dat een speler heeft gewonnen, maar om zijn talent, klasse en invloed op het voetbal. In december wordt het 'ultieme' elftal gepresenteerd.

Organisator France Football besloot in juli om de verkiezing van de voetballer van het jaar voor het eerst niet door te laten gaan, omdat het vanwege de coronacrisis zo'n raar voetbaljaar was. Enkele nationale competities, zoals ook die in Nederland, konden niet worden uitgespeeld.

Sinds 1956 wordt ieder jaar de Ballon d’Or uitgereikt aan de beste voetballer. De Engelsman Stanley Matthews was de eerste winnaar. Johan Cruijff en Marco van Basten wonnen de prestigieuze onderscheiding beiden drie keer, Ruud Gullit één keer.