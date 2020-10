Jan-Arie van der Heijden staat voor rentree in de Eredivisie

Jan-Arie van der Heijden keert mogelijk terug bij Willem II. Het Brabants Dagblad meldt maandag dat de 32-jarige verdediger, die momenteel zonder contract zit, bij de Tilburgse club in beeld is. Bij Willem II, de club waar hij tussen 2009 en 2011 al speelde, zou hij volgens het dagblad het alternatief worden voor Jordens Peters.

Na vijf jaar kwam er deze zomer een einde aan het dienstverband van Van der Heijden bij Feyenoord. Hij kwam niet in de plannen van trainer Dick Advocaat voor en zijn aflopende contract in Rotterdam-Zuid werd derhalve niet verlengd. In januari werd hij nog gelinkt aan FC Twente, maar destijds stond zijn salaris een overstap naar Enschede in de weg.

Van der Heijden, die een landstitel, twee bekers en tweemaal de Johan Cruijff Schaal in zijn periode bij Feyenoord won, hield de boot richting clubs in Nederland tot dusver af omdat hij op een verhuizing naar het buitenland hoopte. Een rentree bij Willem II is mogelijk wel een optie. Na zijn periode in Tilburg speelde hij nog bij Vitesse, Ajax en dus Feyenoord.

Het was Martin van Geel, de huidig algemeen directeur van Willem II, die Van der Heijden toentertijd naar Feyenoord haalde. Het team van Adrie Koster is niet goed aan het nieuwe seizoen begonnen. Na vier duels staat de teller van de Tilburgers, die zondag met 1-4 van Feyenoord verloren, op evenveel punten.