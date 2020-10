Liverpool heeft na 7-2 nederlaag ook slecht nieuws met oog op Ajax

Liverpool komt over twee weken zonder Alisson Becker naar Amsterdam voor de eerste groepswedstrijd in de Champions League, tegen Ajax. De Braziliaanse doelman liep zaterdag op de training een schouderblessure op. Met Adrián in plaats van Alisson onder de lat ging Liverpool een dag later hard onderuit bij Aston Villa (7-2).

“Twee spelers botsten tijdens de training tegen elkaar op. De ene stond op, de andere niet”, zei Jürgen Klopp na de 7-2 nederlaag in Birmingham. “En dat was Ali. De blessure had nog een stuk erger kunnen zijn, dat is zeker. Maar het is in ieder geval duidelijk dat hij na de interlandperiode tegen Everton niet kan meedoen. Het zou kunnen dat hij over vier weken weer beschikbaar is, maar zes weken is realistischer.”

Adrián ging zondag in de fout bij de openingstreffer. “Maar aan de andere tegentreffers kon hij niets doen”, benadrukte Klopp. “Laat ik het zo zeggen: we hebben hem als team niet echt geholpen. Integendeel zelfs. Na de 1-0 waren we het kwijt. We namen onszelf een paar jaar geleden voor om geschiedenis te schrijven. Dat is gelukt, maar op de verkeerde manier”, wees hij op het feit dat Liverpool zondag voor het eerst sinds april 1963 zeven tegendoelpunten in een competitiewedstrijd moest slikken.

“Maar we moeten toegeven dat Aston Villa het heel goed gedaan heeft”, wilde Klopp wel duidelijk maken. “Ze speelden erg slim, fysiek en direct. Wij deden dat absoluut niet. We hadden ook wel grote kansen, maar we maakten te veel fouten. Gigantische fouten. Het stond niet goed. Elke keer dat we de bal kwijtraakte, ontstond er een enorme kans.”

"Ik zou graag morgen en dinsdag een training hebben om erover te praten, maar de jongens gaan terug naar hun land voor interlandverplichtingen”, besloot Klopp. "Hopelijk komen ze gezond terug en gebruiken we de twee dagen na de interlands om ons goed voor te bereiden op Everton."

Virgil van Dijk gaf eveneens aan dat Aston Villa de credits verdiende, maar wees erop dat de spelers van Liverpool geen honderd procent gaven. "We moeten Aston Villa ook complimenten geven voor de manier waarop ze hebben gespeeld, maar wij hadden in alle aspecten van de wedstrijd veel beter moeten zijn. We moeten nu heel hard voor elkaar zijn en dat gaat ook wel gebeuren. Laten we vooral niet in paniek raken, maar we moeten wel een tandje bij zetten."