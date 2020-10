Willem van Hanegem kapittelt Steven Berghuis én Roger Schmidt

Willem van Hanegem keek afgelopen weekend zijn ogen uit op de velden in de Eredivisie. De oud-voetballer en -trainer is wederom kritisch op het spel van PSV onder Roger Schmidt en verbaasde zich over ‘de droevige voorstelling’ van Ajax bij FC Groningen. Van Hanegem genoot echter opnieuw van Vitesse en neemt zijn eerdere kritiek op de Arnhemse club terug. De koppositie van ‘zijn’ Feyenoord in de Eredivisie had de Kromme niet verwacht.

Van Hanegem vraagt zich af waar de mensen zijn ‘die gilden dat we steil achterover zouden slaan van het PSV van Roger Schmidt’. “Die hoor ik niet meer”, vertelt hij daags na de 2-0 zege op Fortuna Sittard in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Voor het spel dat ze nu laten zien, hadden ze net zo goed Ernest Faber daar kunnen laten zitten. Ze zouden alles en iedereen afjagen onder deze trainer. Nou, ze zetten helemaal niemand onder druk, er is zelfs geen enkele lijn in te ontdekken.”

Kwaliteit zegt niet altijd alles, zo zag Van Hanegem zondag toen hij naar FC Groningen - Ajax (1-0) keek. “Bij Ajax is elke speler beter dan die van FC Groningen. Maar wat een droevige voorstelling was dat gisteren. Danny Buijs speelt met een soort jeugdelftal en hij won nog verdiend ook. Ik denk nog steeds dat Ajax de titelfavoriet is, maar als je zo makkelijk onderuitgaat in Groningen zijn er vraagtekens. Die Buijs laat zijn ploeg echt altijd tot het gaatje gaan, maar daar hoor ik eigenlijk nooit iemand over.”

“Wat doet hij dan minder dan de bewierookte Schmidt? Dit PSV speelt hetzelfde als de afgelopen jaren. Ik viel erbij in slaap.” Bij wedstrijden van Vitesse blijft Van Hanegem voorlopig wel wakker. Hij keek eerst met argusogen naar de nieuwe trainer Thomas Letsch en de nieuwe technisch directeur Johannes Spors, maar daar komt hij nu op terug. “Die Letsch heeft twee jongens die lang niet altijd in de pas liepen belangrijk gemaakt. Ik geniet van Tannane en Bazoer. Die trainer heeft ze blijkbaar een gevoel geven dat ze belangrijk zijn in plaats van gemaakt de strijd aangaan om te laten zien wie de baas is.”

De koppositie van Feyenoord kwam eveneens onverwacht in huize Van Hanegem. De oud-Feyenoorder vindt dat João Teixeira het verschil maakt. “Die gozer brengt puur voetbal in de ploeg.” Hij sluit af met een boodschap voor Steven Berghuis. “Ik vind het nu wel welletjes dat hij Feyenoord elke zomer weer op de knieën laat smeken of hij alsjeblieft wil blijven. Ze hebben werkelijk alles voor hem gedaan. Hij mag lopen waar hij wil, hij is aanvoerder, zijn salaris is het hoogste van allemaal en Sjaak Troost duwde er speciaal voor hem ook nog een lage gelimiteerde transfersom doorheen. En nog zegt hij dat hij nog niet weet of hij blijft. Terwijl de clubs al maanden de tijd hadden om hem weg te halen.”