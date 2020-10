D-day voor Barcelona: dit duo moet vandaag per se verkocht worden

Voor Barcelona is de laatste dag van de transfermarkt aangebroken om de selectie van Ronald Koeman van nieuw elan te voorzien. Volgens transferexpert Fabrizio Romano en de laatste berichten uit Spanje valt of staat alles samen met het vertrek van Jean-Clair Todibo en Ousmane Dembélé uit het Camp Nou. Beiden komen niet of amper in de plannen van Koeman voor en zijn doorslaggevend in de plannen om vandaag zowel Eric Garcia als Memphis Depay van respectievelijk Manchester City en Olympique Lyon over te kunnen nemen.

In totaal voldoen 34 van de 42 profclubs niet aan alle voorwaarden die vanuit de Spaanse overheid zijn gesteld bij het toekennen van een financieel steunpakket om overeind te blijven in de coronacrisis. Barcelona is er één van en dat betekent dat de club eerst een speler moet verkopen om een andere speler te kunnen kopen, zolang het maar maximaal een kwart van de binnengekomen transfersom betreft. Dat noopt Barcelona, dat al afscheid nam van tal van grootverdieners, om inventieve constructies te denken. Na de verkoop van Nélson Semedo aan Wolverhampton Wanderers voor 30 miljoen euro werd Sergiño Dest weliswaar voor een vaste transfersom van dik 21 miljoen euro aangetrokken, maar Ajax krijgt dit kalenderjaar alleen een symbolisch bedrag en de rest van het bedrag ook nog eens in twee termijnen.

Barcelona móét Dembélé per se verkopen om Depay aan te kunnen trekken. De Fransman kwam de voorbije twee wedstrijden tegen Celta de Vigo (0-3) en Sevilla (1-1) niet binnen de lijnen en staat zelf open voor een transfer naar Manchester United. Volgens Romano zijn de clubs momenteel druk in gesprek over een transfer van de man die de Catalanen drie jaar geleden 105 miljoen euro kostte, exclusief 40 miljoen euro aan bonussen. Depay heeft al sinds enkele weken een akkoord met Barcelona, dat weet dat Olympique Lyon vandaag een bod van 25 miljoen euro exclusief bonussen op de Nederlander zal accepteren. Zonder de verkoop van Dembélé kan de Oranje-international echter niet worden aangetrokken.

Een eventuele transfer van Depay naar Barcelona hangt al in de lucht sinds Koeman is aangesteld als trainer. “Depay heeft een overeenstemming met Barcelona, daar maken we geen geheim van”, vertelde technisch directeur Juninho na het 1-1 gelijkspel van Olympique Lyon tegen Olympique Marseille. “Het is mogelijk dat Memphis maandag bij Barcelona tekent, maar zeker is het niet. Hij is de meest waarschijnlijke speler die vertrekt.” Depay beschikt bij L’OL over een aflopend contract en kwam op 9 september tot een principe-akkoord met Barcelona over een verbintenis tot de zomer van 2025.

De negentienjarige Garcia is de verdediger waar Koeman naar op zoek is. Romano verzekert dat Barcelona bereid is om vandaag een hoger bod van zeventien á achttien miljoen euro op de verdediger uit te brengen indien Todibo, die goed in de markt ligt in de Premier League, van de hand wordt gedaan. Het zal ongetwijfeld een constructie zijn waarbij Manchester City eerst een relatief laag vast bedrag ontvangt en de rest op de middellange termijn aan de hand van tal van bonussen. Het is naar verluidt uitgesloten dat Rafinha, die ook niet in de plannen van Koeman voorkomt, als wisselgeld in de deal wordt betrokken. Garcia speelde tussen 2008 en 2017 in de jeugd van Barcelona en kwam tot 25 duels in de hoofdmacht van Manchester City. De tiener weigerde vooralsnog om zijn aflopende contract te verlengen.