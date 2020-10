Ronald Koeman geeft Frenkie de Jong kleine draai om de oren

Ronald Koeman kreeg zondag voor het eerst dit seizoen te maken met een opponent van formaat. Sevilla legde Barcelona het vuur aan de schenen en verliet het Camp Nou met een punt: 1-1. Ofschoon de Catalanen amper vijf weken in training zijn én pas drie duels achter de rug hebben, viel het op dat de spelers van Koeman al snel moeite hadden om spel op te bouwen zodra Sevilla druk zette én bovendien nauwelijks doordachte aanvalspogingen konden creëren. “Sevilla zette goed druk en het probleem was ons spel aan de bal. We leden balverlies en op dat gebied scoorden we een onvoldoende”, beaamde Koeman. “Op die manier is het onmogelijk om te spelen zoals je wil.”

“We waren niet het energieke Barcelona uit de eerste twee competitiewedstrijden, maar dat had ook met de tegenstander te maken”, benadrukte de Nederlander na afloop in het Camp Nou. “Sevilla heeft voetballers die fysiek heel sterk zijn.” Hij kijkt overall met een tevreden gevoel terug op de eerste drie wedstrijden die in slechts zeven dagen tijd plaatsvonden. “Ja, ik ben tevreden. Zeven punten in drie duels in slechts een week. Dat is om tevreden te zijn. Zeker omdat we niet zo lange tijd geleden begonnen zijn. Maar is er nog voldoende tijd om beter te worden.”

“In de slotfase trad de vermoeidheid op bij beide ploegen. Wij hebben zelf een wedstrijd achter de rug waarin veel gestreden werd, waarin we veel hebben gegeven”, doelde Koeman op het uitduel met Celta de Vigo (0-3) van donderdagavond. “Dat zal ongetwijfeld van invloed op onze frisheid zijn geweest. Nu hoop ik alleen dat mijn spelers goed terugkeren van hun interlandverplichtingen.” In de extra tijd leek Barcelona een strafschop te krijgen na een ogenschijnlijk duidelijke overtreding van Diego Carlos op Lionel Messi. “Ik heb het moment zelf niet kunnen terugzien, maar ik heb van de media vernomen dat het geen strafschop was. Ik hoorde van de vierde arbiter dat de VAR de situatie niet nader wilde bekijken. Ik wil het daar verder niet over hebben”, benadrukte de Nederlander.

De eerste actie van Sergiño Dest bij FC Barcelona is héérlijk ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 4 oktober 2020

Frenkie de Jong kreeg een kleine draai om de oren. “Hij heeft te veel balverlies geleden”, erkende Koeman. “Veel meer dan we van hem gewend zijn. Hij was onnauwkeurig, al gold dat ook voor enkele andere spelers.” Net als in Vigo kreeg Ousmane Dembélé opnieuw geen speeltijd van Koeman. De aanvaller wordt nog altijd met Manchester United in verband gebracht. Het vertrek van de Fransman zou de enige manier zijn om Memphis Depay in extremis naar het Camp Nou te kunnen halen. “Of Dembélé blijft of vertrekt? Zekerheid heb je nooit. Er kan altijd van alles gebeuren. Vandaag koos ik liever voor andere spelers, voor Miralem Pjanic, Trincao, Pedri. Meer kan ik niet zeggen.”

Complimenten waren er voor Ronald Araujo, die als vervanger van de geschorste Clément Lenglet op uitstekende wijze een duo met Gerard Piqué vormde. “Hij heeft een goede wedstrijd gespeeld. Hij heeft zelfvertrouwen, hij is fysiek sterk en hij ontwikkelt zich.” Koeman houdt ook vertrouwen in Griezmann, die donderdag in de rust naar de kant werd gehaald en zondag als eerste werd gewisseld. “In Vigo was het een tactische wissel vanwege de ondertalsituatie. Vandaag heeft Griezmann zijn momenten gehad, met twee goede kansen. Het zijn beslissingen die ik als trainer moet nemen.”