Youri Mulder lacht om enige ‘fout’ van alom geprezen Sergiño Dest

Sergiño Dest liet zondagavond een goede indruk achter bij zijn debuut voor Barcelona. De van Ajax overgekomen vleugelverdediger werd in minuut 75 binnen de lijnen gebracht tegen Sevilla (1-1) als vervanger van de ietwat aangeslagen Jordi Alba. Hoewel hij als linksback opereerde, en dus niet in zijn favoriete rol als rechtsback, speelde Dest met bravoure en liet hij positieve tekenen zien in zijn kwartier op het veld.

Dest verstuurde elf passes, die allemaal aankwamen op de plek van bestemming. Op de linkerflank droeg hij bij aan het aanvalsspel van Barcelona; kort na zijn entree combineerde hij aan de linkerflank succesvol met Pedri, alvorens richting de rand van het strafschopgebied te trekken. Hij bediende Lionel Messi, wiens afstandsschot werd gekeerd door doelman Bono. Youri Mulder lacht in de studio van Ziggo Sport, als hij refereert aan het moment. "Hij doet het heel goed, maar hij had moeten schieten. Maar ja, als Messi de bal vraagt en jij schiet ‘m op doel... Ik denk dat ik hem ook wel afgegeven had."

De eerste actie van Sergiño Dest bij FC Barcelona is héérlijk ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 4 oktober 2020

Behalve in Nederland werd het debuut van Dest ook in de Verenigde Staten met grote interesse gevolgd. De vleugelverdediger werd de eerste Amerikaan in dienst van Barcelona. Journalisten uit het land zijn goed te spreken over zijn optreden. "Het was maar een korte cameo, en niet op zijn beste positie, maar Sergiño Dest oogde niet misplaatst in het Camp Nou", oordeelt Andres Cordero van beIN Sports. "Dest had zoveel zelfvertrouwen op een verkeerde positie", voegt Muhammad Butt van Squawka daaraan toe.

In de Spaanse media klinken eveneens positieve geluiden over het korte optreden van Dest. “De blessure bij Jordi Alba ‘dwong’ Dest om het veld te betreden, aan een zijkant waar hij normaliter niet speelt”, wijst Sport naar de linkerkant. “Hij kon echter goed met de omstandigheden omgaan en voerde zijn defensieve taken goed uit. Een voetballer die illusies wekt.” Ook Marca staat stil bij de niet-gebruikelijke positie die Dest in zijn debuut moest innemen. “Hij debuteerde als linkerverdediger. Koeman stond volledig achter de komst van Dest, onder meer vanwege zijn veelzijdigheid.”

Sergiño Dest DEBUTEERT bij FC Barcelona en maakt al meteen een opvallende indruk ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 4 oktober 2020

Dest stond weliswaar maar een kwartier op het veld, maar ook Mundo Deportivo was louter positief over zijn verrichtingen. “Hij werd twee dagen geleden gepresenteerd en moest in zijn onverwachte debuut opeens als linksback spelen. Desondanks liet hij zijn stempel achter dankzij een goede actie waaruit Lionel Messi bijna scoorde.” Kort na afloop van de wedstrijd publiceerde Barcelona een video waarin Dest de supporters toespreekt. "Ik ben heel blij met mijn debuut vandaag. Helaas hebben we niet gewonnen, maar gelijkgespeeld. We moeten met opgeheven hoofd door naar de volgende wedstrijd en Getafe verslaan", blikt de negentienjarige vleugelverdediger vooruit op de eerste wedstrijd na de interlandperiode, op zondag 18 oktober in het Coliseum Alfonso Pérez.