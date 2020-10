Depay lijkt alsnog op weg naar Barcelona na bevestiging Juninho

Memphis Depay verlaat Olympique Lyon mogelijk alsnog voor Barcelona, zo heeft Juninho zondagavond bevestigd. De technisch directeur van de Franse club bevestigt tegenover Téléfoot Chaine dat de Oranje-international persoonlijk rond is met de Catalanen en hij mogelijk maandag bij de Spaanse grootmacht tekent. Voor de aanvaller ligt een contract tot medio 2025 klaar in Spanje. Tegenover de eventuele komst van Depay bij Barcelona staat het mogelijke vertrek van Ousmane Dembélé.

Een eventuele transfer van Depay naar Barcelona hangt al in de lucht sinds Ronald Koeman is aangesteld als trainer. “Depay heeft een overeenstemming met Barcelona, daar maken we geen geheim van”, aldus Juninho na het 1-1 gelijkspel van Lyon tegen Olympique Marseille. “Het is mogelijk dat Memphis morgen voor Barça tekent, maar zeker is het niet. Hij is de meest waarschijnlijke speler die vertrekt.” Dembélé lijkt het Camp Nou te gaan verlaten; de Frans international gaat mogelijk aan de slag bij Manchester United.

Zondagavond zat Depay op de bank bij Lyon. Trainer Rudi Garcia kreeg vlak voor aanvang van de krachtmeting vragen over de absentie van de Nederlander. “Ik heb mijn beslissingen laten afhangen van de vorm waarin mijn spelers verkeren maar ook wat er bijvoorbeeld morgen kan gebeuren, bijvoorbeeld bij Memphis”, zei de coach tegenover Franse media. Hij erkende op die manier dat Depay mogelijk vertrekt. “Ik heb vertrouwen in de voetballers waarvan ik weet dat ze hier morgen ook nog zullen zijn, bijvoorbeeld Houssem Aouar. Daar ben ik erg blij mee.”

In september meldde De Telegraaf al dat Depay akkoord was met Barcelona. Een transfer werd destijds tegengehouden door de Spaanse voetbalbond. De club voldeed toen nog niet aan alle voorwaarden die vanuit de Spaanse overheid zijn gesteld bij het toekennen van een financieel steunpakket om overeind te blijven in de coronacrisis. De krant meldde ook dat er een akkoord was tussen beide clubs over een transfersom van 25 miljoen euro, een bedrag dat via bonussen nog met 5 miljoen kan oplopen. Lyon ontkende de berichtgeving stellig. Volgens transferexpert Fabrizio Romano hervatten beide clubs de onderhandelingen ‘in de komende uren’.