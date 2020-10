‘Ajax gaat op laatste moment voor Eredivisie-ster van 2019/20’

Ajax wil op de slotdag van de transfermarkt een poging doen om Mike Trésor Ndayishimiye binnen te halen, zo claimt RMC Sport zondagavond. Volgens journalist Sacha Tavolieri staat de club al maandenlang in contact met het management van de aanvaller van Willem II. Zijn huidige club zou echter niets zien in een vertrek van Ndayishimiye.

Ndayishimiye is sinds dit seizoen officieel speler van Willem II. De 21-jarige Belg werd afgelopen seizoen gehuurd van NEC en maakte grote indruk in dienst van de Tilburgers: hij produceerde gemiddeld iedere 301 minuten een doelpunt en was betrokken bij acht treffers (vijf doelpunten, drie assists). Mede door de goede vorm van Ndayishimiye plaatste Willem II zich voor Europees voetbal; door zijn prestaties werd hij opgenomen in het Team van het Jaar van Voetbalzone.

De aanvallende middenvelder annex buitenspeler werd middels een optie tot koop definitief vastgelegd door Willem II. Inmiddels lonkt een stap naar Ajax. Erik ten Hag zou al hebben gesproken met Ndayishimiye, al gaf de trainer zondagavond bij Rondo aan dat er waarschijnlijk geen versterking meer komt voor het sluiten van de transfermarkt op maandagnacht, op Davy Klaassen na. Ndayishimiye, die al sinds april in contact zou staan met Ajax, heeft een contract tot medio 2023 in het Koning Willem II Stadion.

Zijn zaakwaarnemer wil niet ingaan op de geruchten en geeft aan dat zijn cliënt volledig is gefocust op Willem II. Dit seizoen stond hij in alle zes de officiële wedstrijden van zijn club negentig minuten op het veld. Hij kwam tot scoren in het duel met Niedercorn (0-5) in de tweede voorronde van de Europa League en in de uitwedstrijd tegen FC Emmen (1-1) in de Eredivisie, een week geleden. Zondag verloor hij met zijn ploeg met 1-4 van Feyenoord.