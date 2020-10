De Boer wekt onbegrip: ‘Dan hoef je Strootman niet meer op te roepen’

Frank de Boer maakte deze week zijn eerste selectie als bondscoach van het Nederlands elftal bekend. Pierre van Hooijdonk is kritisch op de keuzes van de opvolger van Ronald Koeman. Zo vindt de oud-international het niet logisch dat Kevin Strootman bij de definitieve selectie zit, terwijl De Boer ook AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners een uitnodiging heeft gestuurd.

Als zondagavond bij Studio Voetbal de selectie van Oranje ter sprake komt, klinkt er enige verbazing in aan tafel wanneer presentator Sjoerd van Ramshorst de naam van Ryan Babel laat vallen. De aanvaller van Galatasaray zit bij de definitieve selectie, iets waar Van Hooijdonk wel wat over kwijt wil. “De KNVB wil op dezelfde voet verdergaan als onder Ronald Koeman. Frank de Boer heeft dat wel heel erg letterlijk opgenomen”, aldus de oud-aanvaller van onder meer Feyenoord en Benfica. “Het is eigenlijk eenzelfde selectie. Dat je Koopmeiners een keer oproept: prima. Maar dan hoef je Strootman niet meer op te roepen. Die zat erbij op basis van loyaliteit.”

De Boer kreeg zondag twee afmeldingen voor de komende interlandperiode. Mohamed Ihattaren en Steven Bergwijn zullen zich maandag niet melden in Zeist vanwege blessures. De keuzeheer roept met AZ-aanvaller Calvin Stengs één vervanger op. Oranje speelt woensdag in de Johan Cruijff ArenA een oefenwedstrijd tegen Mexico. Op zondag 11 oktober wacht een uitwedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in de Nations League en op woensdag 14 oktober gaat Oranje op bezoek bij Italië. In de vorige twee wedstrijden in de groepsfase van de Nations League pakte Oranje drie punten.

De 24-koppige Oranje-selectie:

Keepers: Jasper Cillessen (Valencia), Marco Bizot (AZ), Tim Krul (Norwich City).

Verdediging: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Internazionale), Owen Wijndal (AZ).

Middenveld: Donny van de Beek (Manchester United), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (AZ), Marten de Roon (Atalanta), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanval: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Calvin Stengs (AZ), Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Ajax).