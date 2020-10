Liverpool verlaat Villa Park met schaamrood op de kaken: 7-2

Liverpool heeft zondagavond een ontluisterende nederlaag geleden in Birmingham. Op bezoek bij Aston Villa ging het team van manager Jürgen Klopp met pijnlijke cijfers onderuit: 7-2. Ollie Watkins was de grote man aan de kant van de thuisploeg. Op Villa Park maakte hij in de eerste helft een hattrick tegen de regerend landskampioen.

Liverpool, met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de basis, begon dramatisch aan de wedstrijd. Doelman Adrián ging in de vierde minuut gigantisch in de fout. De vervanger van de geblesseerde Alisson wilde Trent Alexander-Arnold inspelen, maar leverde in bij Jack Grealish. De speler van Aston Villa bracht vervolgens Watkins in stelling, die van dichtbij de score opende. De achterhoede van Liverpool was zondag zo lek als een mandje; in de 22ste minuut mocht Watkins ver komen van Alexander-Arnold. De Villa-aanvaller kapte naar binnen en schoot genadeloos hard raak in de kruising.

Over iets meer dan 2 weken: Ajax - Liverpool... ???? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 4 oktober 2020

Na iets meer dan een halfuur spelen deed Mohamed Salah wat terug namens de bezoekers. De Egyptenaar pikte de bal op in het strafschopgebied en poeierde de bal tegen de touwen. Vlak daarna bracht Aston Villa de marge weer op twee. Een paar minuten na de goal van Salah was het John McGinn die een afgeslagen hoekschop op het doel ramde. Zijn inzet werd van richtint veranderd waardoor Adrián kansloos was. Liverpool ging de rust in met een nog grotere voorsprong, want vlak voor het einde van de eerste helft maakte Watkins zijn hattrick compleet. Op aangeven van Ross Barkley tekende Watkins voor zijn derde van de avond.

Liverpool wordt VERNEDERD! ?????? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 4 oktober 2020

Dat het zelfvertrouwen van Liverpool een enorme deuk had opgelopen bleek wel in de tweede helft. Alles ging mis bij de ploeg van Klopp, zo ook bij de 5-1 van Barkley. De middenvelder probeerde het van afstand en doordat zijn inzet van richting werd veranderd had Adrián geen kans. Vijf minuten later deed Salah wat terug, maar daar werd de thuisploeg niet warm of koud van. Door twee doelpunten van Grealish liep Aston Villa uit naar een 7-2 voorsprong. In de slotfase kreeg het team van manager Dean Smith nog enorme kansen op meer, maar onder meer Adrián en de lat brachten redding voor the Reds.

Het is een wedstrijd om heel snel te vergeten voor Liverpool, dat deze week in de groepsfase van de Champions League gekoppeld werd aan onder meer Ajax. De Amsterdammers ontvangen de Engelse topclub over tweeënhalve week in de Johan Cruijff ArenA op woensdag 21 oktober. The Reds zijn op weg naar die confrontatie nog op zoek naar de juiste vorm. Met name in verdedigend opzicht draait het nog niet zoals gewenst. Na vier speelrondes kreeg Liverpool al elf doelpunten tegen, 33 procent van het totaal van vorig seizoen. Voor Aston Villa betekent het de derde overwinning op rij. The Villains zijn het nieuwe seizoen goed begonnen en verspeelden nog geen punt. De nummer twee van de Premier League moet alleen Everton voor zich laten op de ranglijst.