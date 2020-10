Arsenal en Sevilla gaan maandag voor Karim en Omar Rekik

Karim Rekik en Omar Rekik vertrekken maandag mogelijk allebei bij Hertha BSC. Duitse media schrijven zondagavond dat Karim Rekik op het punt staat om naar Sevilla te verkassen, daar de clubs in verregaande onderhandelingen over een transfer zijn. Omar Rekik geniet op zijn beurt belangstelling van Arsenal, waar hij in beeld is voor de Onder-23. De Berlijnse club is er nog niet uit of men daar medewerking aan wil verlenen.

Rekik, 25 jaar, is bij Hertha zijn basisplaats verloren aan Jordan Torunarigha. De verdediger kwam medio 2017 voor 2,5 miljoen euro over van Olympique Marseille en groeide uit tot basiskracht. Nu komt hij amper in de plannen van trainer van Bruno Labbadia voor en deed hij dit seizoen alleen mee in de 5-4 bekernederlaag tegen Eintracht Braunschweig.

De ex-speler van onder meer PSV en Manchester City ontbrak zondag vanwege ‘een spierblessure’ in de 4-3 nederlaag tegen Bayern München, al zetten de media in Duitsland daar vraagtekens bij. Het is onduidelijk of het om een eventuele verhuur of verkoop aan Sevilla gaat, al loopt de huidige verbintenis van de Nederlander aan het einde van het seizoen af.

De zeven jaar jongere Omar Rekik wacht het standpunt van Hertha over een eventuele transfer naar Arsenal af. Het talent volgde met zijn familie altijd broer Karim en zat enkele keren bij de wedstrijdselectie van de hoofdmacht van Hertha, al kwam hij niet aan spelen toe. Ook zijn contract loopt na dit seizoen ten einde. De familie Rekik zou een voorkeur voor een terugkeer naar Engeland hebben als Omar Rekik inderdaad de Berlijnse gelederen mag verlaten.