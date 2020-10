Noa Lang staat op slotdag voor vertrek uit Nederland

Noa Lang is op weg naar de uitgang bij Ajax. Volgens Voetbal International ligt de toekomst van de aanvaller 'zeer waarschijnlijk' bij Club Brugge. Maandag, op de laatste dag van de transfermarkt, hoopt de club uit de Pro League de komst van Lang af te ronden. Hij zal waarschijnlijk de laatste speler zijn die Ajax verlaat. Het is nog onduidelijk of het gaat om een verhuurperiode of een definitieve transfer

Aanvankelijk was Ajax niet van plan om Lang deze transferperiode te laten gaan. "Ajax ziet het in me zitten. Ze geven me veel vertrouwen. Voor de trainer is het onbespreekbaar dat ik wegga. Dat heeft hij mij en mijn zaakwaarnemer verteld", vertelde de 21-jarige aanvaller vorige maand aan het Algemeen Dagblad. Hij zei niet bezig te zijn met binnen- en buitenlandse interesse. "Ik ben daar alleen niet mee bezig. Ik probeer het hier waar te maken. Ajax is en blijft mijn droom en hoofddoel. Je weet alleen niet hoe het gaat."

Toch was er voor Lang weinig uitzicht op speeltijd bij Ajax. In de afgelopen twee wedstrijden van Ajax behoorde hij niet tot de wedstrijdselectie; zijn enige minuten maakte hij op 20 september tegen RKC Waalwijk (3-0 zege). Toen mocht Lang acht minuten voor tijd invallen. De buitenspeler heeft op de flanken bij Ajax te maken met veel concurrentie. Op de flanken bij Ajax heeft Lang te maken met veel concurrentie. Dusan Tadic, Quincy Promes, David Neres, Antony en Zakaria Labyad kunnen allemaal uit de voeten op de positie van Lang.

Vorig seizoen kwam Lang door blessureleed in de Ajax-selectie in de eerste seizoenshelft regelmatig aan spelen toe en maakte hij zelfs zijn debuut in de Champions League. Hij werd in de tweede helft van vorig seizoen verhuurd aan FC Twente. Bij Ajax had hij weinig uitzicht meer op speelminuten en in Enschede konden ze hem goed gebruiken. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen heeft het talent een goede indruk gemaakt en dat liet hij de afgelopen interlandperiode ook zien bij Jong Oranje, maar toch ligt zijn toekomst nu in Brugge.