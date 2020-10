PSV laat ook Sadílek vertrekken en mikt op komst van drietal

Michal Sadílek gaat PSV op huurbasis verlaten, zo meldt het Eindhovens Dagblad zondagavond. De controlerende middenvelder krijgt dit seizoen de kans om zich elders verder te ontwikkelen. Ook Armindo Bruma en Timo Baumgartl staan op het punt om de deur van het Philips Stadion achter zich dicht te trekken. De Eindhovenaren willen vlak voor het sluiten van de transfermarkt nog drie nieuwe spelers voor de A-selectie aantrekken.

PSV gaat Bruma verhuren aan Olympiacos, terwijl Baumgartl op weg is naar de Premier League. De Duitse verdediger ontbrak net als Bruma zondag in de wedstrijdselectie voor het duel met Fortuna Sittard (2-0 winst) en vervolgt zijn loopbaan bij Fulham. Ook Sadílek gaat vertrekken. Volgens het regionale dagblad ligt het Tsjechische Slovan Liberec op pole-position om hem aan te trekken. Ook Sparta Rotterdam heeft zich in Eindhoven gemeld om de Tsjech te huren.

De Rotterdammers deden vorig jaar al zaken met PSV. Onder meer Dante Rigo en Joël Piroe kwamen toen op huurbasis over naar Het Kasteel. Technisch manager Henk van Stee denkt dat de 21-jarige Sadílek ‘met zijn drive iets zou kunnen toevoegen’, zo klinkt het. Sadílek, die sinds 2016 bij PSV speelt en wiens contract doorloopt tot medio 2022, heeft nog geen keuze gemaakt.

Mede door blessureleed is de spoeling in de hoofdmacht van trainer Roger Schmidt dun. Zondag had hij tegen Fortuna Sittard slechts vijftien veldspelers uit de A-selectie tot zijn beschikking. Volgens de krant is de verwachting dat technisch manager de komende twee dagen nog drie nieuwe spelers aantrekt. Voetbal International meldt dat Schmidt graag nog een aanvaller, centrale verdediger en een vleugelverdediger ziet komen.