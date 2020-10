Ten Hag verrast door mededeling van Ajax over Frenkie de Jong in 2018

Erik ten Hag is blij met de nieuwe rol van Frenkie de Jong bij Barcelona. De middenvelder is in de eerste drie competitiewedstrijden onder Ronald Koeman opgesteld als controleur, naast Sergio Busquets. Volgens Ten Hag, die De Jong bij Ajax onder zijn hoede had, komt hij op die positie beter tot zijn recht dan in de meer aanvallende rol die hij onder voorgangers Quique Setién en Ernesto Valverde bekleedde.

De Jong speelde bij Ajax 'op 6', maar zowel Valverde als Setién liet hem steevast 'hoger' op het middenveld spelen. Af en toe nam hij de rol van Busquets als controlerende middenvelder over, maar als de Spanjaard vanuit de basis startte, trad De Jong aan op de linker- of rechterflank. Koeman maakte echter al gauw na zijn komst duidelijk andere plannen te hebben met De Jong en de nieuwe trainer heeft zijn woord gehouden. Zondagavond, vanaf 21.00 uur, speelt hij tegen Sevilla opnieuw naast Busquets.

“Frenkie speelt nu op een andere positie", merkt Ten Hag op bij praatprogramma Rondo. "Vorig seizoen stond hij veel hoger op het veld. Nu staat hij meer naast Sergio Busquets, soms uitzakkend. Zo zijn ze ook echt complementair aan elkaar." Tafelgenoot Youri Mulder vindt het opmerkelijk dat zo'n relatief klein verschil zo'n impact heeft op het spel van iemand als De Jong. "We spreken over spelers van wereldklasse. Het is toch wel gek dat je dan veel minder van je klasse laat zien als je tien meter hoger staat."

Ten Hag kan zich daarin vinden: hij merkte bij Ajax ook dat De Jong minder goed was in een meer aanvallende rol. "Dat vond ik ook van Frenkie. Toen ik bij Ajax kwam (in 2018, red.), zeiden ze: ‘Dat is een 10.’ Ik vind Frenkie helemaal geen 10", maakt de oefenmeester duidelijk. "Want hoe vaak scoort hij nou? Hoe vaak geeft hij nou de beslissende pass? Hij is veel beter in het geven van de pass daarvoor. Hij voelt zich het prettigst op de linkerzone. Daar kan hij het aanvalsspel versnellen."