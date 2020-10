Ten Hag bereid om Ajacied te laten gaan: ‘Maar niet Ekkelenkamp’

Ajax-trainer Erik ten Hag is blij met de komst van Davy Klaassen. De middenvelder wordt naar verwachting maandag gepresenteerd bij de club die hij in 2017 voor 27 miljoen euro verliet. Werder Bremen heeft het akkoord met Ajax inmiddels bevestigd, maar een officiële aankondiging van de Amsterdammers ontbreekt nog. Vooruitlopend op de bevestiging laat Ten Hag weten dat hij zeer verheugd is met het aantrekken van de 27-jarige Oranje-international.

Klaassen zet maandag zijn handtekening onder een vierjarig contract in de Johan Cruijff ArenA. “Daar zijn we heel blij mee. Niet alleen om zijn voetballende kwaliteiten, die zijn ontegenzeggelijk”, aldus Ten Hag, die Klaassen ook roemt om zijn ‘scorende kwaliteiten’. “Ik denk dat hij ook belangrijk kan zijn in de groepsdynamiek, daarin moet hij een belangrijke rol gaan vervullen. Het is een aanjager.” Presentator Jack van Gelder zegt dat hij vindt dat er persoonlijkheden ontbreken bij Ajax, maar daar is Ten Hag het niet mee eens. Hij wijst onder meer naar Daley Blind. “We hebben ook Tadic, Onana en Tagliafico. Maar voor op de middenas ben ik blij dat Klaassen ons komt versterken.”

Door de komst van Klaassen, die Ajax minimaal elf miljoen euro en maximaal veertien miljoen kost, wordt de concurrentie op het middenveld groter. Ondanks het vertrek van Carel Eiting naar Huddersfield Town beschikt Ten Hag met Ryan Gravenberch, Lisandro Martínez, Quincy Promes, Edson Álvarez, Mohammed Kudus en Jurgen Ekkelenkamp over verschillende spelers die op het middenveld uit de voeten kunnen. Met name voor Ekkelenkamp, die zondag mocht invallen tegen FC Groningen, slinken de kansen op speeltijd in de hoofdmacht.

Ondanks het aantrekken van Klaassen mag Ekkelenkamp van Ten Hag niet vertrekken. Van Gelder is dan ook benieuwd of Ajax Ekkelenkamp gaat verhuren. Onder meer FC Twente zou hem graag zien komen. “Nee”, reageert Ten Hag stellig. Mogelijk laat Ajax nog wel een speler op huurbasis gaan. “Het zou kunnen, dat we nog een speler afstaan. Maar niet Ekkelenkamp.”