Bayern München schakelt over op plan B en bereikt akkoord met Juventus

Douglas Costa keert terug naar Bayern München, zo melden het Duitse Sky en transferexpert Fabrizio Romano zondagavond. De Duitse club kwam de voorbije uren tot een akkoord met Juventus over de huur van de aanvaller, die zelf heeft ingestemd met een tijdelijke terugkeer naar de Allianz Arena. Het gaat om een huurovereenkomst voor de rest van het seizoen zonder optie tot koop.

De dertigjarige Douglas Costa is het plan B van Bayern na wederom een mislukte poging voor Callum Hudson-Odoi. De Duitse topclub toonde de voorbije dagen opnieuw concrete interesse in de aanvaller van Chelsea, maar de Londenaren wezen een voorstel tot huur met een eventuele optie tot koop van 77 miljoen euro af. De verwachting was dat Bayern met een nieuw voorstel zou komen, maar men verlegde de aandacht juist naar Douglas Costa. Bayern hoeft alleen het salaris voor zijn rekening te nemen.

Douglas Costa stond tussen 2015 en 2018 al in Beieren op de loonlijst. De Braziliaan werd voor dertig miljoen euro van Shakhtar Donetsk overgenomen en kwam in zijn eerste twee jaar tot 14 doelpunten in 77 officiële duels. Douglas Costa werd vervolgens voor zes miljoen euro aan Juventus verhuurd en de samenwerking in Turijn beviel. De club uit Turijn lichtte de optie tot koop van liefst veertig miljoen euro, exclusief bonussen.

De teller van Douglas Costa in het tenue van Juventus staat inmiddels op 103 wedstrijden in alle competities én 10 doelpunten, maar in zestig procent van deze duels kwam hij als invaller binnen de lijnen. De Braziliaan zal maandag naar Zuid-Duitsland vliegen voor de noodzakelijke keuring en zet daarna zijn handtekening. Het contract van de aanvaller met Juventus loopt nog twee seizoenen door.

Bayern versterkte zich voor dit seizoen met Tanguy Kouassi, Leroy Sané, Alexander Nübel en maakte zondag ook de komst van Marc Roca van Espanyol officieel. De verwachting is dat Bouna Sarr voor tien miljoen euro van Olympique Marseille wordt overgenomen en de transfervrije Eric Maxim Choupo-Moting een contract voor twee seizoenen tekent.