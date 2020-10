Pijnlijke nederlagen voor Galatasaray en Besiktas in Süper Lig

Galatasaray heeft een bijzonder teleurstellende week achter de rug. Drie dagen na de 2-1 nederlaag tegen Rangers FC in de laatste voorronde van de Europa League incasseerde de ploeg van Fatih Terim de eerste nederlaag van het nieuwe seizoen in de Süper Lig. Op bezoek bij Kasimpasa ging Galatasaray zondagavond met 1-0 onderuit.

Het enige doelpunt van de wedstrijd viel in de blessuretijd van de eerste helft. Het was een prachtige treffer: vanaf de rechterflank trok Yusuf Erdogan naar binnen, om vanaf de rand van het strafschopgebied hoog raak te schieten met het linkerbeen. Aan het begin van de tweede helft maakte Ryan Babel zijn entree als invaller, terwijl Ryan Donk in de laatste minuut inviel.

GOLAZOOO! Yusuf Erdogan ! dk'45+2 Kasimpasa 1-0 Galatasary Iste Yusuf'un muazzam golü ! --------------------------------------------------------- BU SAYFA KAPANACAK! Lütfen ana hesabimizi takip ediniz!@GOLAZOOOSports#KSPvGS pic.twitter.com/69AlQCozhr — @GOLAZOOOSports takip ediniz! (@GOLAZOOOOxGoals) October 4, 2020

Eerder op de zondag ging ook Besiktas onderuit. In eigen huis verloor de topclub met 0-1 van Gençlerbirligi, door een doelpunt van Bogdan Stancu. Besiktas heeft vier punten verzameld uit de eerste vier duels, terwijl Galatasaray op zeven punten staat en de vierde plaats inneemt. Na de interlandperiode neemt Cim Bom het op tegen koploper Alanyaspor.