Juventus presenteert doodleuk opstelling voor duel met Napoli

Juventus heeft zondagavond 'gewoon' een opstelling bekendgemaakt voor de wedstrijd tegen Napoli. Het duel staat voor 20.45 uur op het programma, maar de selectie van Napoli is niet afgereisd naar Turijn. Vanwege besmettingen van Piotr Zielinski en Eljif Elmas en een derde werknemer met het coronavirus is Napoli niet afgereisd naar Turijn.

Juventus wekt op sociale media de indruk dat er niets bijzonders aan de hand is omtrent de wedstrijd. De club maakt via Twitter bekend van plan te zijn in een 3-4-1-2-opstelling te spelen. Ten opzichte van het duel met AS Roma (2-2) van vorige week voert trainer Andrea Pirlo meerdere wijzigingen door: Arthur, Rodrigo Bentancur en Paulo Dybala maken hun entree, wat ten koste gaat van Weston McKennie, de geschorste Adrien Rabiot en Álvaro Morata. Matthijs de Ligt is vanwege schouderproblemen nog altijd niet inzetbaar.

Zaterdagavond meldde Juventus in een tweet dat de selectie het veld zal betreden. "Juventus kondigt aan dat het eerste team morgen om 20.45 uur het veld zal betreden voor de wedstrijd Juventus - Napoli, zoals voorzien in het Serie A-schema", tweette de club, zonder verdere toelichting. Juventus wil mogelijk een reglementaire overwinning afdwingen, door te stellen dat Napoli verplicht is om op te komen dagen.

De volledige selectie van Napoli is echter voor vijftien dagen in quarantaine gegaan. Aanvankelijk berichtten Italiaanse media dat Napoli van de Italiaanse autoriteiten geen toestemming had gekregen om af te reizen naar Turijn, maar journalist Giovanni Cupuano van Radio 24 berichtte zaterdagavond dat de club er zelf voor heeft gekozen. Napoli won de voorgaande twee duels in de Serie A, terwijl Juventus vier punten pakte.