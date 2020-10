Bayern ontsnapt tegen Hertha door vierklapper Lewandowski

Bayern München heeft zich in de Bundesliga hersteld van de eerste nederlaag in 295 dagen van vorige week tegen TSG Hoffenheim. Zondagavond was het team van trainer Hansi Flick op eigen veld met 4-3 te sterk voor Hertha BSC, waar Deyovaisio Zeefuik voor het eerst vanuit de basis startte en ruim een uur speelde. Robert Lewandowski was de grote man aan de kant van Bayern. De Poolse spits was vier keer trefzeker en bezorgde zijn ploeg drie punten in blessuretijd.

Na de 4-1 nederlaag van vorige week tegen Hoffenheim trad Bayern aan tegen Borussia Dortmund in de strijd om de Duitse Supercup. Dat duel werd met 2-3 gewonnen na een winnend doelpunt van Joshua Kimmich, die een dag later werd uitgeroepen tot Europees Verdediger van het Jaar tijdens de Champions League-loting. Het werd een prijzenregen voor Bayern, want ook Hansi Flick (beste trainer), Manuel Neuer (beste keeper) en Lewandowski (beste aanvaller én Europees Voetballer van het Jaar) ontvingen een award. Bij Bayern zat Joshua Zirkzee nog wel op de bank, maar de verwachting is dat hij nog voor het sluiten van de transfermarkt op huurbasis vertrekt. Mogelijk wordt Feyenoord zijn volgende bestemming.

Bayern, dat vlak voor de aftrap de komst van Marc Roca bekendmaakte, had het in de eerste helft niet makkelijk tegen Hertha. Tien minuten voor rust leek de thuisploeg op voorsprong te komen. Het doelpunt werd echter afgekeurd omdat Thomas Müller centimeters buitenspel stond. Niet lang daarna was het alsnog raak voor de thuisploeg; Lewandowski opende de score in de veertigste minuut. Na een vlot lopende aanval had rechtsback Chris Richards een afgemeten voorzet in huis op het hoofd van Lewandowski. Hertha-keeper Alexander Schwolow bracht geweldig redding, maar in de rebound kreeg Lewandowski de bal via Serge Gnabry voor zijn voeten: 1-0.

LEWANDOWSKI to the rescue! Met 4 goals waaronder een penalty in de laatste minuut zorgt Lewa ervoor dat Bayern 3 punten pakt tegen Herta BSC ?????#fcbbsc pic.twitter.com/Y8h2ljjqQd — FOX Sports (@FOXSportsnl) October 4, 2020

Lewandowski liet ook na rust zien waarom hij gekroond is tot Europees Voetballer van het Jaar. Na een uitstekende voorzet van Richards liet Lewandowski zich uitzakken, omspeelde hij simpel zijn directe tegenstander en schoot hij vanuit de draai de 2-0 binnen. Bayern was niet oppermachtig en met nog een halfuur op de klok deed Hertha wat terug. Na een overtreding van Lucas Hernández op Zeefuik was het Matheus Cunha die de bal scherp voor het doel gaf en Jhon Córdoba die Neuer het nakijken gaf: 2-1. Hertha rook bloed en voerde de druk op de Bayern-defensie op. De 2-2 hing in de lucht en viel uiteindelijk twintig minuten voor tijd. De Braziliaanse aanvaller Matheus Cunha was ongrijpbaar voor de Bayern-defensie, ging de combinatie aan met invaller Krzysztof Piatek en passeerde Neuer.

In de slotfase toonde Bayern veerkracht. Opnieuw was het Lewandowski die scoorde namens Bayern. Van dichtbij maakte de Poolse goaltjesdief geen fout en leek hij de overwinning in de wacht te slepen voor de Duitse grootmacht. Toch dreigde het nog even mis te gaan toen Jessic Ngankam namens de bezoekers de 3-3 maakte in de 88ste minuut. Hertha kon het gelijkspel ruiken, maar verliet het veld toch met een nederlaag. In blessuretijd werd Lewandowski naar de grond gewerkt in het strafschopgebied door Maximilian Mittelstadt. De bal ging op de stip en met dat buitenkansje wist Lewandowski wel raad. Vanaf elf meter schoot hij raak en bezorgde hij Bayern drie punten.