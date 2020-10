Tottenham Hotspur geeft Manchester United historisch pak slaag

Tottenham Hotspur heeft zondag een historische overwinning geboekt op Manchester United. De ploeg van José Mourinho evenaarde de grootste zege die een club ooit boekte op the Red Devils in de Premier League: 1-6. Op 23 oktober 2011 verloor Manchester United met dezelfde cijfers van stadgenoot Manchester City. Steven Bergwijn behoorde fysieke klachten niet tot de selectie van Tottenham Hotspur; Donny van de Beek maakte als invaller zijn entree bij Manchester United. De thuisploeg speelde na een veelbesproken rode kaart van Anthony Martial lange tijd met tien man. Na de zege heeft Tottenham Hotspur zeven punten uit vier duels verzameld, terwijl Manchester United staat op drie uit drie.

In de eerste zeven minuten vielen liefst drie doelpunten op Old Trafford. De eerste treffer kwam voort uit een strafschop, die al na dertig seconden was toegekend door arbiter Anthony Taylor. Davinson Sánchez kwam in het strafschopgebied in contact met Anthony Martial, die naar de grond ging. De daaropvolgende strafschop werd, na een huppelende aanloop, benut door Bruno Fernandes. De droomstart veranderde echter al gauw in een nachtmerrie. Tottenham Hotspur kantelde de wedstrijd binnen een mum van tijd en leidde bij rust zelfs met 1-4.

Half-time ratings van de Manchester Evening News: Harry Maguire: 1 Luke Shaw: 2 Geplaatst door voetbalzone op Zondag 4 oktober 2020

De 1-1 kwam voort uit schrikbarend zwak verdedigingswerk van Harry Maguire. De aankoop van 87 miljoen euro kopte de bal tot tweemaal toe slecht weg in het eigen strafschopgebied, waarna hij ploeggenoot Luke Shaw hinderde in een poging om de brand te blussen. Daardoor kon Tanguy Ndombele van dichtbij afwerken. Kort daarna beging Maguire een overtreding op Harry Kane, die de vrije trap vanaf het middenveld direct nam en Heung-Min Son wegstuurde. De verdediging van Manchester United was daar niet op voorbereid; Son sprintte het straschopgebied binnen en plantte de bal in de rechterhoek.

Sparta Rotterdam - AZ Alkmaar leek de meest bizarre wedstrijd van het weekend te worden, maar wat er allemaal gebeurt bij Manchester United - Tottenham Hotspur... ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 4 oktober 2020

Twintig minuten na de 1-2 volgde de rode kaart van Manchester United. Toen de bezoekers een corner wilden nemen, sloeg Lamela Martial van zich af. De Fransman reageerde geagiteerd en deelde Lamela een klap uit op de kin. Arbiter Taylor stuurde alleen Martial weg. Tottenham Hotspur buitte het numerieke overwicht maximaal uit, opnieuw dankzij ondermaats optreden van de verdediging van Manchester United. Eric Bailly koos er in het eigen strafschopgebied, onder druk van Tottenham Hotspur, voor om een pass door het midden richting Maguire te versturen. De bal werd onderschept door Harry Kane, die vervolgens weer werd gevonden door Son: 1-3.

De wedstrijd was na dat doelpunt min of meer beslist. Tottenham Hotspur breidde de marge uit via een inzet van Son door de benen van doelman David de Gea. In de tweede helft maakte Serge Aurier er 1-5 van, nadat hij veel ruime kreeg om op te stomen aan de rechterflank, in de loop bediend werd door Pierre Höjbjerg en de linkerhoek vond. Halverwege de tweede helft viel Van de Beek in voor Mason Greenwood. Dertien minuten voor tijd zette Pogba in het strafschopgebied een sliding in op Ben Davies, die leidde tot een rake strafschop van Kane: 1-6. In de slotfase kwam Shaw nog goed weg met een gele kaart voor een schandalige tackle op Lucas Moura.